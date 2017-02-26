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  • 26.02, 03:57

Перес стал главой нацкомитета Демпартии США

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  • Фото Reuters © 2017, Christopher Aluka Berry
Перес стал главой нацкомитета Демпартии США

Перес стал главой нацкомитета Демпартии США

Перес стал главой нацкомитета Демпартии США
  • Фото Reuters © 2017, Christopher Aluka Berry

    • Экс-министр труда Том Перес избран председателем Национального комитета Демократической партии США. Трамп уже поздравил его с победой.

    Для того, чтобы выбрать председателя Национального комитета Демпартии США потребовалось два тура голосования. Большинство голосов набрал занимавший пост министра труда в администрации президента Обамы Том Перес. Он стал первым латиноамериканцем занявшим пост главы Нацкомитета Демпартии США.

    Президент США Дональд Трамп уже поздравил его с победой на своей странице в Twitter.

    Дональд Трамп, президент США: «Мои поздравления Тому Пересу, который только что был объявлен главой DNC. Невозможно пожелать лучшего для него и для Республиканской партии».




    Напомним, место главы Национального комитета Демпартии США стало вакантным после отставки Дебби Вассерман-Шульц, вызванной скандальной публикацией WikiLeaks. Из переписки следовало, что партийный аппарат демократов поддерживал во время праймериз кандидатуру Хиллари Клинтон в ущерб другому кандидату Берни Сандерсу.

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