Перес стал главой нацкомитета Демпартии США

Экс-министр труда Том Перес избран председателем Национального комитета Демократической партии США. Трамп уже поздравил его с победой.
Для того, чтобы выбрать председателя Национального комитета Демпартии США потребовалось два тура голосования. Большинство голосов набрал занимавший пост министра труда в администрации президента Обамы Том Перес. Он стал первым латиноамериканцем занявшим пост главы Нацкомитета Демпартии США.
Президент США Дональд Трамп уже поздравил его с победой на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Мои поздравления Тому Пересу, который только что был объявлен главой DNC. Невозможно пожелать лучшего для него и для Республиканской партии».
Напомним, место главы Национального комитета Демпартии США стало вакантным после отставки Дебби Вассерман-Шульц, вызванной скандальной публикацией WikiLeaks. Из переписки следовало, что партийный аппарат демократов поддерживал во время праймериз кандидатуру Хиллари Клинтон в ущерб другому кандидату Берни Сандерсу.
Президент США Дональд Трамп уже поздравил его с победой на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Мои поздравления Тому Пересу, который только что был объявлен главой DNC. Невозможно пожелать лучшего для него и для Республиканской партии».
Congratulations to Thomas Perez, who has just been named Chairman of the DNC. I could not be happier for him, or for the Republican Party!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.
Напомним, место главы Национального комитета Демпартии США стало вакантным после отставки Дебби Вассерман-Шульц, вызванной скандальной публикацией WikiLeaks. Из переписки следовало, что партийный аппарат демократов поддерживал во время праймериз кандидатуру Хиллари Клинтон в ущерб другому кандидату Берни Сандерсу.
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