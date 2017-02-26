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  • 26.02, 02:25

Российский саночник Репилов стал победителем общего зачета Кубка мира

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Российский саночник Репилов стал победителем общего зачета Кубка мира

Российский саночник Репилов стал победителем общего зачета Кубка мира

Российский саночник Репилов стал победителем общего зачета Кубка мира
  • Фото Associated Press © 2017, Jens Meyer

    • Двадцатилетний россиянин Роман Репилов одержал победу в общем зачете Кубка мира, став одним из самых молодых в истории обладателей этого престижного трофея.

    На заключительном этапе соревнований в немецком Альтенберге российский саночник Роман Репилов набрал 845 очков и стал победителем в общем зачете. Второе место у немца Феликса Лоха (748 баллов), третье у австрийца Вольфганга Киндля (700).

    Как напоминает ТАСС, Репилов уже вошел историю, как один из самых молодых победителей общего зачета Кубка мира, но самым юным из них остается итальянец Норберт Хубер, который в день своего триумфа был моложе Репилова на полгода.

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