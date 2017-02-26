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  • 26.02, 02:25

Постпред САР при ООН назвал условия прямых переговоров с оппозицией

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Постпред САР при ООН назвал условия прямых переговоров с оппозицией

Постпред САР при ООН назвал условия прямых переговоров с оппозицией

По словам глава правительственной делегации Сирии Башара Джаафари, его делегация не собирается покидать переговоры в Женеве после терактов в Хомсе.

На пресс-конференции, состоявшееся после встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари заявил о готовности вести переговоры только с единой делегацией оппозиции, которая осудит терроризм.

Башар Джаафари, глава правительственной делегации, постпред САР при ООН «Прямые переговоры возможны только с единой делегацией патриотической оппозиции, которая осудит терроризм. Пока что сирийская оппозиция очень сильно разделена, вертикально и горизонтально».

Джаафари также назвал теракт в Хомсе политической атакой, направленной на срыв переговоров в Женеве.

Башар Джаафари: «То, что случилось сегодня, бросает тень на женевский процесс. Это была также политическая атака. Мы потребовали от спецпосланника генсека ООН получить от остальных участников переговоров четкие заявления с осуждением этих терактов. Мы будем считать пособниками террористов любые группы, которые не смогут этого сделать».

Стаффан де Мистура, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии: «Всегда нужно быть готовыми к тому, что найдутся и будут находиться желающие помешать процессу переговоров. В интересах всех сирийских сторон, которые выступают против терроризма и привержены политическому процессу в Сирии, не позволить этим попыткам достичь цели».

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) осуществила серию терактов в городе Хомс. Жертвами нескольких взрывов стали по меньшей мере 35 человек, десятки получили ранения. В числе погибших и раненых сотрудники силовых ведомств Сирии, в том числе и начальник отделения военной безопасности провинции Хомс Хасан Даабуль.

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