В Сочи наградили первых победителей III зимних Всемирных военных игр

На площади горнолыжного курорта «Роза Хутор» состоялась первая торжественная церемония награждения призеров III Всемирных военных игр.
В субботу вечером наградили победителей соревнований по биатлону, горным лыжам, ски-альпинизму, лыжным гонкам, ориентированию на лыжах. Российские спортсмены, в том числе Алексей Червоткин, Эдуард Хренников, Максим Цветков и Мария Кечкина, завоевали восемь золотых медалей.
Победителей награждали замминистра обороны РФ Николай Панков, олимпийские чемпионки Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко, Светлана Ишмуратова и глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв. Церемония награждения завершилась салютом, пишет ТАСС.
грандиозная церемония открытия III зимних Всемирных военных игр состоялась в Сочи накануне. Военнослужащие из более чем 40 стран мира соревнуются в семи спортивных дисциплинах: биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, ски-альпинизму, скалолазанию, шорт-треку, ориентированию на лыжах. Игры завершатся 28 февраля.
Победителей награждали замминистра обороны РФ Николай Панков, олимпийские чемпионки Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко, Светлана Ишмуратова и глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв. Церемония награждения завершилась салютом, пишет ТАСС.
грандиозная церемония открытия III зимних Всемирных военных игр состоялась в Сочи накануне. Военнослужащие из более чем 40 стран мира соревнуются в семи спортивных дисциплинах: биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, ски-альпинизму, скалолазанию, шорт-треку, ориентированию на лыжах. Игры завершатся 28 февраля.
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