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  • 26.02, 00:55

В центре Петербурга автомобилист задавил трех пешеходов на тротуаре

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В центре Петербурга автомобилист задавил трех пешеходов на тротуаре

В центре Петербурга автомобилист задавил трех пешеходов на тротуаре

В центре Петербурга автомобилист задавил трех пешеходов на тротуаре
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /vk.com

    • В результате ДТП возле Московского вокзала в центре Санкт-Петербурга пострадали три пешехода и водитель автомобиля.

    Как сообщили региональном управлении ГИБДД, ДТП произошло на Лиговском проспекте, недалеко от здания Московского вокзала.

    Сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области: «Водитель, управляя автомобилем Ford Escape, совершил столкновение с припаркованным автомобилем с последующим выездом на тротуар и наездом на пешеходов. В результате ДТП пострадали три пешехода».

    По предварительной информации, пострадали три женщины, их госпитализировали. Состояние одной из них врачи оценивают как тяжелое. Водитель внедорожника Ford Escape также получил травмы.

    В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливающие все обстоятельства происшествия.

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