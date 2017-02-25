В центре Петербурга автомобилист задавил трех пешеходов на тротуаре

В результате ДТП возле Московского вокзала в центре Санкт-Петербурга пострадали три пешехода и водитель автомобиля.

Как сообщили региональном управлении ГИБДД, ДТП произошло на Лиговском проспекте, недалеко от здания Московского вокзала.



Сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области: «Водитель, управляя автомобилем Ford Escape, совершил столкновение с припаркованным автомобилем с последующим выездом на тротуар и наездом на пешеходов. В результате ДТП пострадали три пешехода».



По предварительной информации, пострадали три женщины, их госпитализировали. Состояние одной из них врачи оценивают как тяжелое. Водитель внедорожника Ford Escape также получил травмы.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливающие все обстоятельства происшествия.

