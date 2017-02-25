Трамп: за месяц госдолг США сократился на 12 млрд долларов

Президент США заявил, что в первый месяц после того, как он возглавил Белый дом, государственный долг страны сократился на 12 млрд.
О сокращении госдолга президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter. Трамп также напомнил, что в течение первого месяца президентства Барака Обамы госдолг США возрос на 200 млрд долларов.
Дональд Трамп, президент США: «СМИ не сообщили о том, что госдолг в течение первого моего месяца на посту президента сократился на 12 млрд долларов по сравнению с увеличением на 200 млрд долларов за первый месяц предыдущего президента США Обамы».
Трамп также подчеркнул, что рост ключевого индекса Dow Jones на биржах США внушает оптимизм американскому бизнесу и приведет к экономическому росту.
Дональд Трамп: «Рост индекса Dow Jones на биржах США вселяет большой оптимизм в отношении американского бизнеса и роста числа рабочих мест. Грядет снижение налогов и упрощение процедурных норм в бизнесе».
Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп обещал, что в течение двух президентских сроков инициирует реформы и пересмотр торговых договоров, которые позволят Штатам избавиться от огромного госдолга страны, который уже превысил 19,9 трлн долларов. За восемь лет, которые Барак Обама находился на посту президента США, государственный долг страны вырос более чем на 9 трлн долларов.
Ранее в субботу Трамп призвал своих сторонников провести «крупнейший митинг» в поддержку президента, «чтобы сделать Америку снова великой».
Дональд Трамп, президент США: «СМИ не сообщили о том, что госдолг в течение первого моего месяца на посту президента сократился на 12 млрд долларов по сравнению с увеличением на 200 млрд долларов за первый месяц предыдущего президента США Обамы».
The media has not reported that the National Debt in my first month went down by $12 billion vs a $200 billion increase in Obama first mo.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.
Трамп также подчеркнул, что рост ключевого индекса Dow Jones на биржах США внушает оптимизм американскому бизнесу и приведет к экономическому росту.
Дональд Трамп: «Рост индекса Dow Jones на биржах США вселяет большой оптимизм в отношении американского бизнеса и роста числа рабочих мест. Грядет снижение налогов и упрощение процедурных норм в бизнесе».
Great optimism for future of U.S. business, AND JOBS, with the DOW having an 11th straight record close. Big tax & regulation cuts coming!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.
Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп обещал, что в течение двух президентских сроков инициирует реформы и пересмотр торговых договоров, которые позволят Штатам избавиться от огромного госдолга страны, который уже превысил 19,9 трлн долларов. За восемь лет, которые Барак Обама находился на посту президента США, государственный долг страны вырос более чем на 9 трлн долларов.
Ранее в субботу Трамп призвал своих сторонников провести «крупнейший митинг» в поддержку президента, «чтобы сделать Америку снова великой».
Комментарии