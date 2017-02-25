Ты не поверишь!
Ты не поверишь! 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.02, 23:23

Трамп: за месяц госдолг США сократился на 12 млрд долларов

комментировать

Трамп: за месяц госдолг США сократился на 12 млрд долларов

Трамп: за месяц госдолг США сократился на 12 млрд долларов

Президент США заявил, что в первый месяц после того, как он возглавил Белый дом, государственный долг страны сократился на 12 млрд.

О сокращении госдолга президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter. Трамп также напомнил, что в течение первого месяца президентства Барака Обамы госдолг США возрос на 200 млрд долларов.

Дональд Трамп, президент США: «СМИ не сообщили о том, что госдолг в течение первого моего месяца на посту президента сократился на 12 млрд долларов по сравнению с увеличением на 200 млрд долларов за первый месяц предыдущего президента США Обамы».




Трамп также подчеркнул, что рост ключевого индекса Dow Jones на биржах США внушает оптимизм американскому бизнесу и приведет к экономическому росту.

Дональд Трамп: «Рост индекса Dow Jones на биржах США вселяет большой оптимизм в отношении американского бизнеса и роста числа рабочих мест. Грядет снижение налогов и упрощение процедурных норм в бизнесе».




Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп обещал, что в течение двух президентских сроков инициирует реформы и пересмотр торговых договоров, которые позволят Штатам избавиться от огромного госдолга страны, который уже превысил 19,9 трлн долларов. За восемь лет, которые Барак Обама находился на посту президента США, государственный долг страны вырос более чем на 9 трлн долларов.

Ранее в субботу Трамп призвал своих сторонников провести «крупнейший митинг» в поддержку президента, «чтобы сделать Америку снова великой».

Новости по теме

Смена власти в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru