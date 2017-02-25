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  • 25.02, 23:23

Ревнивец поджег дом под Тулой вместе с женой и четырьмя ее собутыльниками

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Ревнивец поджег дом под Тулой вместе с женой и четырьмя ее собутыльниками

Ревнивец поджег дом под Тулой вместе с женой и четырьмя ее собутыльниками

Предполагаемый поджигатель задержан, полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

Оперативники установили предполагаемого поджигателя дома в городе Богородицке. Выяснилось, что пожар устроил муж одной из женщин, отмечавших праздник в компании мужчин. Супруг заподозрил жену в любовной связи с хозяином дома и ночью поджег террасу.

МЧС Тульской области: «Около 3 часов ночи к указанному дому подошел подозреваемый, который из чувства ревности, вызванном отношениями между находившимися в доме его 33-летней супругой и хозяином дома, поджег террасу».

Четверо человек — двое мужчин и две женщины — погибли, в том числе и супруга ревнивца. Хозяин дома, 30-летний мужчина, получил ожоги, но выжил.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», следователи собирают доказательства.

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