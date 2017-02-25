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  • 25.02, 23:23

Под Тверью перевернулся автобус с футболистами

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Под Тверью перевернулся автобус с футболистами

Под Тверью перевернулся автобус с футболистами

Под Тверью перевернулся автобус с футболистами
  • Фото: vdvbezheck.ru

    • Один из пассажиров в результате ДТП получил перелом ребер и был госпитализирован.

    ДТП произошло в районе деревни Кучели. Водитель ПАЗа пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем, не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус завалился на бок.

    В момент ДТП в автобусе находились 16 человек — члены футбольной команды, название команды не уточняется. Один пассажир госпитализирован с переломом ребер, сообщает региональное управление МЧС.

    МЧС Тверской области: «Автобус с футболистами съехал в кювет и опрокинулся в Бежецком районе Тверской области, — уточнили собеседник агентства. — В результате ДТП были госпитализированы двое пассажиров, один из которых получил перелом ребер, второму помощь не потребовалась. Детей среди пассажиров не было».

    Для подъема автобуса потребовались 11 человек и 5 единиц техники.

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