Россиянин и двое белорусов погибли после столкновения с фурой в Польше

Россиянин и двое граждан Белоруссии погибли в автокатастрофе в Польше на трассе Варшава — Белосток.
Автомобиль с белорусскими регистрационными номерами, в котором находились четыре человека, столкнулся с фурой, которая выехала на полосу встречного движения, передает ТАСС.
МИД Белоруссии: «В результате ДТП на месте скончались двое граждан Белоруссии, а также гражданин Российской Федерации. Один пострадавший был доставлен в больницу».
Выяснилось, что пострадавший, при котором не оказалось документов, также является гражданином Белоруссии. Сейчас белорусские дипломаты пытаются выйти на связь с его родственниками.
МИД Белоруссии: «В результате ДТП на месте скончались двое граждан Белоруссии, а также гражданин Российской Федерации. Один пострадавший был доставлен в больницу».
Выяснилось, что пострадавший, при котором не оказалось документов, также является гражданином Белоруссии. Сейчас белорусские дипломаты пытаются выйти на связь с его родственниками.
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