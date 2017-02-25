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  • 25.02, 23:23

Россиянин и двое белорусов погибли после столкновения с фурой в Польше

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Россиянин и двое белорусов погибли после столкновения с фурой в Польше

Россиянин и двое белорусов погибли после столкновения с фурой в Польше

Россиянин и двое белорусов погибли после столкновения с фурой в Польше
  • Фото: piracidrogowi.pl

    • Россиянин и двое граждан Белоруссии погибли в автокатастрофе в Польше на трассе Варшава — Белосток.

    Автомобиль с белорусскими регистрационными номерами, в котором находились четыре человека, столкнулся с фурой, которая выехала на полосу встречного движения, передает ТАСС.

    МИД Белоруссии: «В результате ДТП на месте скончались двое граждан Белоруссии, а также гражданин Российской Федерации. Один пострадавший был доставлен в больницу».

    Выяснилось, что пострадавший, при котором не оказалось документов, также является гражданином Белоруссии. Сейчас белорусские дипломаты пытаются выйти на связь с его родственниками.

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