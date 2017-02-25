В немецком Гейдельберге вооруженный водитель протаранил толпу

Три человека пострадали в результате наезда водителя в немецком Гейдельберге на толпу пешеходов.
После наезда на пешеходов мужчина бросил машину и, вооружившись ножом, пытался бежать. Полицейские открыли огонь и задержали преступника. С серьезной раной он доставлен в больницу.
Госпитализированы трое прохожих, оказавшихся на пути автомобиля. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает местный телеканал N24 со ссылкой на представителя полиции.
Давид Фаулхебер, официальный представитель полиции: «Около 16:00 (18:00 мск) мужчина на легковом автомобиле марки Opel въехал в группу людей на площади Бисмаркплац в Гейдельберге. В результате этого три человека ранены, один из них тяжело».
Подробности инцидента уточняются. Было ли случившееся попыткой теракта — пока неясно.
19 декабря 2016 года 24-летний тунисец Анис Амри угнал грузовик и протаранил толпу отдыхающих на рождественском рынке в столице Германии. Тогда погибли 12 человек. Позже террорист был ликвидирован в Италии в перестрелке с полицией. До совершения теракта Амри несколько раз попадался в поле зрения полиции как потенциально опасный исламист, но никаких мер полицейские не предприняли. А в июле прошлого года по такому же сценарию произошел теракт в Ницце. Его жертвами стали почти 90 человек.
Госпитализированы трое прохожих, оказавшихся на пути автомобиля. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает местный телеканал N24 со ссылкой на представителя полиции.
Давид Фаулхебер, официальный представитель полиции: «Около 16:00 (18:00 мск) мужчина на легковом автомобиле марки Opel въехал в группу людей на площади Бисмаркплац в Гейдельберге. В результате этого три человека ранены, один из них тяжело».
Подробности инцидента уточняются. Было ли случившееся попыткой теракта — пока неясно.
19 декабря 2016 года 24-летний тунисец Анис Амри угнал грузовик и протаранил толпу отдыхающих на рождественском рынке в столице Германии. Тогда погибли 12 человек. Позже террорист был ликвидирован в Италии в перестрелке с полицией. До совершения теракта Амри несколько раз попадался в поле зрения полиции как потенциально опасный исламист, но никаких мер полицейские не предприняли. А в июле прошлого года по такому же сценарию произошел теракт в Ницце. Его жертвами стали почти 90 человек.
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