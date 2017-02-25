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  • 25.02, 21:53

В немецком Гейдельберге вооруженный водитель протаранил толпу

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В немецком Гейдельберге вооруженный водитель протаранил толпу

В немецком Гейдельберге вооруженный водитель протаранил толпу

В немецком Гейдельберге вооруженный водитель протаранил толпу
  • Фото Associated Press © 2017, R. Priebe

    • Три человека пострадали в результате наезда водителя в немецком Гейдельберге на толпу пешеходов.

    После наезда на пешеходов мужчина бросил машину и, вооружившись ножом, пытался бежать. Полицейские открыли огонь и задержали преступника. С серьезной раной он доставлен в больницу.

    Госпитализированы трое прохожих, оказавшихся на пути автомобиля. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает местный телеканал N24 со ссылкой на представителя полиции.

    Давид Фаулхебер, официальный представитель полиции: «Около 16:00 (18:00 мск) мужчина на легковом автомобиле марки Opel въехал в группу людей на площади Бисмаркплац в Гейдельберге. В результате этого три человека ранены, один из них тяжело».

    Подробности инцидента уточняются. Было ли случившееся попыткой теракта — пока неясно.

    19 декабря 2016 года 24-летний тунисец Анис Амри угнал грузовик и протаранил толпу отдыхающих на рождественском рынке в столице Германии. Тогда погибли 12 человек. Позже террорист был ликвидирован в Италии в перестрелке с полицией. До совершения теракта Амри несколько раз попадался в поле зрения полиции как потенциально опасный исламист, но никаких мер полицейские не предприняли. А в июле прошлого года по такому же сценарию произошел теракт в Ницце. Его жертвами стали почти 90 человек.

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