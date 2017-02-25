«Америка Хиллари» и «Бэтмен против Супермена» признаны худшими фильмами года

Документальный фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии» и боевик «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» стали лидерами самой нежеланной кинопремии «Золотая малина». Это так называемый «антиоскар», который вручают за самые сомнительные достижения в кинематографе.
Лауреатов «Золотой малины» сегодня в 37-й раз объявили в Лос-Анджелесе. «Америка Хиллари режиссера Динеша Д’Соузы и „Бэтмен против Супермена“» Зака Снайдера получили по четыре позорных награды.
«Америка Хиллари» названа худшим фильмом года. Беки Тернер, воплотившая образ экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, стала худшей актрисой года. Д’Соуза признан худшим режиссером и исполнителем главной мужской роли.
Динеш Д’Соуза: «Я чувствую себя оскорбленным вами. Но все равно это просто фантастика. Моим поклонникам понравится то, что вы ненавидите меня».
«Бэтмен против Супермена также отметился в четырех номинациях, включая сценарий. Работа в этом фильме принесла „Золотую малину“» исполнителю роли второго плана Джесси Айзенбергу, Бену Аффлеку и Генри Кавиллу. Последние названы «Худшим сценическим ансамблем», передает ТАСС.
Обладатели «антиоскара» объявлены традиционно за день до вручения премии «Оскар» Американской академии киноискусств. «Золотой малиной» отмечаются худшие работы в фильмах, вышедших в США и Канаде в течение года. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую золотистой краской. Стоимость статуэтки не превышает пяти долларов.
«Америка Хиллари» названа худшим фильмом года. Беки Тернер, воплотившая образ экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, стала худшей актрисой года. Д’Соуза признан худшим режиссером и исполнителем главной мужской роли.
Динеш Д’Соуза: «Я чувствую себя оскорбленным вами. Но все равно это просто фантастика. Моим поклонникам понравится то, что вы ненавидите меня».
«Бэтмен против Супермена также отметился в четырех номинациях, включая сценарий. Работа в этом фильме принесла „Золотую малину“» исполнителю роли второго плана Джесси Айзенбергу, Бену Аффлеку и Генри Кавиллу. Последние названы «Худшим сценическим ансамблем», передает ТАСС.
Обладатели «антиоскара» объявлены традиционно за день до вручения премии «Оскар» Американской академии киноискусств. «Золотой малиной» отмечаются худшие работы в фильмах, вышедших в США и Канаде в течение года. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую золотистой краской. Стоимость статуэтки не превышает пяти долларов.
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