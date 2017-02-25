Российскую экономику попробуют поддержать продуктовыми карточками

Недавно глава Министерства торговли Денис Мантуров намекнул, что, возможно, уже в этом году, миллионы россиян получат платежную карту, на которую каждый месяц абсолютно безвозмездно государство будет переводить пусть небольшие, но вполне реальные деньги.
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Падающая каждый месяц сумма не будет астрономической — по некоторым данным, всего 1400 рублей. Но, как говорят в таких случаях, лиха беда начало. Кто знает, к чему эта идея приведет в будущем. Ведь с такими ежемесячными выплатами уже давно экспериментируют по всему миру.
В США, например, такая система успешно действует уже несколько десятков лет — там финансовая помощь от государства составляет 126 долларов в месяц. Ну а в Финляндии нескольким тысячам избранных счастливчиков в виде эксперимента ежемесячно выплачивают по 560 евро. И уже всерьез подумывают: а не распространить ли эту практику на всю страну? Такой же аттракцион неслыханной щедрости проходит и в Голландии, где жители небольшого города Утрехт получают на руки по 900 евро. У этой самой что ни на есть настоящей «халявы» есть серьезное научное название — «безусловный базовый доход», о котором прогрессивные мыслители и политики Европы грезили аж с ХVIII века.
Но кому именно эта «безусловная базовая халява» перепадет от нашего государства? Как эти деньги можно будет потратить? И, главное, нет ли здесь какого подвоха? Ведь давно известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. На этот счет экономисты поясняют: нынешняя мировая мода на «продуктовые карточки» к советским талонам на питание, очередям и дефициту отношения не имеет — ситуации и назначение слишком разные.
Что касается суммы, то на 1400 рублей, казалось бы, особо не разбежишься. Если измерить эту сумму в черной икре, например, то одну столовую ложку придется растягивать целый месяц. Но если мерить более приземленными и необходимыми продуктами, например, курицами, то это пять дополнительных тушек на обеденный стол каждый месяц. А если в муке, то небольшая, но все-таки горка весом примерно 32 кг.
Виктор Евтухов, идеолог программы, замминистра промышленности и торговли: «По-честному если говорить, конечно, мы думаем, чтобы помочь наиболее нуждающимся гражданам, но самая главная задача — это поддержка нашей экономики, через поддержку потребительского спроса».
Главная идея программы такова: покупать на выданные деньги можно будет только качественные товары российского производства. Правда, у самих производителей этих товаров есть справедливые вопросы. Так, Павел Грудинин, директор совхоза, заявляет, что на его высокотехнологичной ферме самое натуральное молоко. Но смогут ли обладатели новых продуктовых карточек купить его?
Эту насущную проблему чиновники клятвенно обещают решить. Но не потребуют ли они что-нибудь взамен, задается вопросом корреспондент НТВ Николай Дубинин.
В США, например, такая система успешно действует уже несколько десятков лет — там финансовая помощь от государства составляет 126 долларов в месяц. Ну а в Финляндии нескольким тысячам избранных счастливчиков в виде эксперимента ежемесячно выплачивают по 560 евро. И уже всерьез подумывают: а не распространить ли эту практику на всю страну? Такой же аттракцион неслыханной щедрости проходит и в Голландии, где жители небольшого города Утрехт получают на руки по 900 евро. У этой самой что ни на есть настоящей «халявы» есть серьезное научное название — «безусловный базовый доход», о котором прогрессивные мыслители и политики Европы грезили аж с ХVIII века.
Но кому именно эта «безусловная базовая халява» перепадет от нашего государства? Как эти деньги можно будет потратить? И, главное, нет ли здесь какого подвоха? Ведь давно известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. На этот счет экономисты поясняют: нынешняя мировая мода на «продуктовые карточки» к советским талонам на питание, очередям и дефициту отношения не имеет — ситуации и назначение слишком разные.
Что касается суммы, то на 1400 рублей, казалось бы, особо не разбежишься. Если измерить эту сумму в черной икре, например, то одну столовую ложку придется растягивать целый месяц. Но если мерить более приземленными и необходимыми продуктами, например, курицами, то это пять дополнительных тушек на обеденный стол каждый месяц. А если в муке, то небольшая, но все-таки горка весом примерно 32 кг.
Виктор Евтухов, идеолог программы, замминистра промышленности и торговли: «По-честному если говорить, конечно, мы думаем, чтобы помочь наиболее нуждающимся гражданам, но самая главная задача — это поддержка нашей экономики, через поддержку потребительского спроса».
Главная идея программы такова: покупать на выданные деньги можно будет только качественные товары российского производства. Правда, у самих производителей этих товаров есть справедливые вопросы. Так, Павел Грудинин, директор совхоза, заявляет, что на его высокотехнологичной ферме самое натуральное молоко. Но смогут ли обладатели новых продуктовых карточек купить его?
Эту насущную проблему чиновники клятвенно обещают решить. Но не потребуют ли они что-нибудь взамен, задается вопросом корреспондент НТВ Николай Дубинин.
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