СМИ: США перебросят на Ближний Восток истребители F-35 для борьбы с ИГ

США собираются в течение нескольких лет перебросить на Ближний Восток истребители
F-35 для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
Первые небольшие поставки истребителей F-35 в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион могут состояться уже этой весной, передает издание Defense News со ссылкой на главу боевого авиационного командования Герберта Карлайла. Военный уверен, что F-35 могут значительно помочь силам ВВС США в Сирии и Ираке при борьбе с террористами ИГ.
Герберт Карлайл, глава боевого авиационного командования: «Размещение F-35 на Ближнем Востоке неминуемо и запланировано через несколько лет».
Карлайл также отметил, что ВВС США надеется договориться с Россией и Сирией, чьи противовоздушные системы обороны размещены на территории Сирии, о неприкосновенности своих истребителей.
Издание отмечает, что поставка истребителей F-35 на вооружение ВВС США обойдется Пентагону в треть миллиарда долларов. Это ниже, чем планировалось изначально, так как, по информации некоторых источников, президент США Дональд Трамп лично договорился о снижении цен на производство истребителей F-35.
Герберт Карлайл, глава боевого авиационного командования: «Размещение F-35 на Ближнем Востоке неминуемо и запланировано через несколько лет».
Карлайл также отметил, что ВВС США надеется договориться с Россией и Сирией, чьи противовоздушные системы обороны размещены на территории Сирии, о неприкосновенности своих истребителей.
Издание отмечает, что поставка истребителей F-35 на вооружение ВВС США обойдется Пентагону в треть миллиарда долларов. Это ниже, чем планировалось изначально, так как, по информации некоторых источников, президент США Дональд Трамп лично договорился о снижении цен на производство истребителей F-35.
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