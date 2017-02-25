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  • 25.02, 20:21

СМИ: США перебросят на Ближний Восток истребители F-35 для борьбы с ИГ

2 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Lucas Jackson
СМИ: США перебросят на Ближний Восток истребители <nobr>F-35</nobr> для борьбы с ИГ

СМИ: США перебросят на Ближний Восток истребители F-35 для борьбы с ИГ

СМИ: США перебросят на Ближний Восток истребители <nobr>F-35</nobr> для борьбы с ИГ
  • Фото Reuters © 2017, Lucas Jackson

    • США собираются в течение нескольких лет перебросить на Ближний Восток истребители F-35 для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

    Первые небольшие поставки истребителей F-35 в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион могут состояться уже этой весной, передает издание Defense News со ссылкой на главу боевого авиационного командования Герберта Карлайла. Военный уверен, что F-35 могут значительно помочь силам ВВС США в Сирии и Ираке при борьбе с террористами ИГ.

    Герберт Карлайл, глава боевого авиационного командования: «Размещение F-35 на Ближнем Востоке неминуемо и запланировано через несколько лет».

    Карлайл также отметил, что ВВС США надеется договориться с Россией и Сирией, чьи противовоздушные системы обороны размещены на территории Сирии, о неприкосновенности своих истребителей.

    Издание отмечает, что поставка истребителей F-35 на вооружение ВВС США обойдется Пентагону в треть миллиарда долларов. Это ниже, чем планировалось изначально, так как, по информации некоторых источников, президент США Дональд Трамп лично договорился о снижении цен на производство истребителей F-35.


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