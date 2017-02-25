Мигранты превратили окраины Стокгольма в зоны экстремальной опасности

Пророчество Трампа про бунт мигрантов в Европе сбылось уже на следующий день. Неужели у нового главы Белого дома — талант бабы Ванги? Или за европейскими беспорядками стоят кукловоды, которые пытаются править миром?
Район Ринкебю — самый знаменитый и самый криминальный в Стокгольме.
Местный житель: «Эй, ты что, бесстрашный? В это время в Ринкебю никто не ходит, тебе надо валить отсюда. Хочешь узнать, почему? Потому что тебя тут ничего хорошего не ждет».
На первом этаже выбиты стекла: судя по всему, бросали какие-то стулья, или, может, ногой пинали стекло. Рядом прилетел почти идеальной формы булыжник — видно, что скотч еще совсем свежий.
Корреспондент: «Из-за чего это было?»
Местный житель: «О, ну это долгая история».
На самом деле, история довольно короткая. Вечером в понедельник полицейские арестовывают жителя мигрантской общины за попытку изнасилования. Ну а что было дальше, расскажет видеохроника: столбы пламени высотой с небольшой дом, полыхающие машины, поломанные витрины в магазинах и кафе. В общем, настоящее побоище между шведскими правоохранителями и недавно понаехавшими из Африки и Ближнего Востока беженцами.
Только вот кто победил в той битве, не ясно до сих пор. Ведь, несмотря на регулярные рейды, ни сам район, ни город в целом безопаснее, кажется, не стали.
Современный Стокгольм — это такое место, где всего через 20 минут ходьбы от центра можно оказаться в так называемой «ноу-гоу зоне» — то есть, месте, куда не рекомендуют заходить ни днем, ни вечером. Потому что просто опасно. В одной только столице Швеции их около 15, по всей стране — больше полусотни, рассказывает преподаватель криминалистики Стокгольмского университета Ержи Сарнецки.
Практически в каждом окне каждого кабинета шведского парламента сидит чиновник, который недоволен миграционной политикой действующих властей. Но удивительное дело: никто при этом не может ничего поменять. Матиас Карлссон, лидер демократической партии, которая сейчас очень популярна благодаря своей антимигрантской повестке, заявляет, что во всем виновато либеральное правительство.
Матиас Карлссон, член высшего законодательного органа Швеции: «Вместо того, чтобы всеми ресурсами поддерживать полицейских, когда они ловят преступников-мигрантов, на них всякий раз нападают общество, журналисты. Из-за этого им тяжело принимать решения. Ведь их запросто могут обозвать расистами».
Похожий случай произошел с полицейским из небольшого городка Эребру чуть севернее Стокгольма. Питер Спрингар совершил по меркам либеральной Скандинавии просто немыслимую акцию: на своей странице в Facebook он рассказал, кто чаще всего совершает преступления в его районе.
Питер Спрингар: «Итак, с понедельника по пятницу я имел дело с изнасилованием, опять изнасилованием, кражей, угрозой физическим насилием при отягчающих обстоятельствах, нападением и еще раз изнасилованием. Подозреваемые: Али Мохамад, Махмуд, Мохаммед, Мохаммед, Али, еще раз, еще раз, еще раз…»
После такого демарша Спрингара не просто хотели уволить из органов — на него завели уголовное дело за расизм. Сам премьер-министр осудил его интернет-статью. Казалось бы, все, но Питера вдруг поддержала вся Швеция: в его защиту выступили сотни тысяч людей. Теперь он вроде национального героя всей Скандинавии — просто за что, назвал вещи своими именами.
Пока власти Швеции боязливо ждут, когда же кризис разрешится сам собой, молодежь в стране все активнее ищет кумиров среди еще вчерашних маргиналов европейской политики. Член националистического движения Фредрик Хагберг пьет исключительно шведский стаут. Поэтому и его политические вкусы также несложно предугадать: Мари Ле Пен — из Франции, из Голландии — Герт Вилдерс, а из Германии — госпожа Фрауке Петри.
Фредрик Хагберг, член националистического движения Швеции: «Нам нужны люди, которые не боятся политкорректности. Не боятся говорить правду — люди действий. Нам не нужно все это феминистическое правительство с их либеральным цирком».
В отличие от интеллигенции, которая собирается в уютных барах и пока лишь только критикует правящую власть, эти бородатые мужики с окраин уже начали патрулировать улицы.
Подробнее — в видеоматериале программы «Центральное телевидение» на НТВ.
Местный житель: «Эй, ты что, бесстрашный? В это время в Ринкебю никто не ходит, тебе надо валить отсюда. Хочешь узнать, почему? Потому что тебя тут ничего хорошего не ждет».
На первом этаже выбиты стекла: судя по всему, бросали какие-то стулья, или, может, ногой пинали стекло. Рядом прилетел почти идеальной формы булыжник — видно, что скотч еще совсем свежий.
Корреспондент: «Из-за чего это было?»
Местный житель: «О, ну это долгая история».
На самом деле, история довольно короткая. Вечером в понедельник полицейские арестовывают жителя мигрантской общины за попытку изнасилования. Ну а что было дальше, расскажет видеохроника: столбы пламени высотой с небольшой дом, полыхающие машины, поломанные витрины в магазинах и кафе. В общем, настоящее побоище между шведскими правоохранителями и недавно понаехавшими из Африки и Ближнего Востока беженцами.
Только вот кто победил в той битве, не ясно до сих пор. Ведь, несмотря на регулярные рейды, ни сам район, ни город в целом безопаснее, кажется, не стали.
Современный Стокгольм — это такое место, где всего через 20 минут ходьбы от центра можно оказаться в так называемой «ноу-гоу зоне» — то есть, месте, куда не рекомендуют заходить ни днем, ни вечером. Потому что просто опасно. В одной только столице Швеции их около 15, по всей стране — больше полусотни, рассказывает преподаватель криминалистики Стокгольмского университета Ержи Сарнецки.
Практически в каждом окне каждого кабинета шведского парламента сидит чиновник, который недоволен миграционной политикой действующих властей. Но удивительное дело: никто при этом не может ничего поменять. Матиас Карлссон, лидер демократической партии, которая сейчас очень популярна благодаря своей антимигрантской повестке, заявляет, что во всем виновато либеральное правительство.
Матиас Карлссон, член высшего законодательного органа Швеции: «Вместо того, чтобы всеми ресурсами поддерживать полицейских, когда они ловят преступников-мигрантов, на них всякий раз нападают общество, журналисты. Из-за этого им тяжело принимать решения. Ведь их запросто могут обозвать расистами».
Похожий случай произошел с полицейским из небольшого городка Эребру чуть севернее Стокгольма. Питер Спрингар совершил по меркам либеральной Скандинавии просто немыслимую акцию: на своей странице в Facebook он рассказал, кто чаще всего совершает преступления в его районе.
Питер Спрингар: «Итак, с понедельника по пятницу я имел дело с изнасилованием, опять изнасилованием, кражей, угрозой физическим насилием при отягчающих обстоятельствах, нападением и еще раз изнасилованием. Подозреваемые: Али Мохамад, Махмуд, Мохаммед, Мохаммед, Али, еще раз, еще раз, еще раз…»
После такого демарша Спрингара не просто хотели уволить из органов — на него завели уголовное дело за расизм. Сам премьер-министр осудил его интернет-статью. Казалось бы, все, но Питера вдруг поддержала вся Швеция: в его защиту выступили сотни тысяч людей. Теперь он вроде национального героя всей Скандинавии — просто за что, назвал вещи своими именами.
Пока власти Швеции боязливо ждут, когда же кризис разрешится сам собой, молодежь в стране все активнее ищет кумиров среди еще вчерашних маргиналов европейской политики. Член националистического движения Фредрик Хагберг пьет исключительно шведский стаут. Поэтому и его политические вкусы также несложно предугадать: Мари Ле Пен — из Франции, из Голландии — Герт Вилдерс, а из Германии — госпожа Фрауке Петри.
Фредрик Хагберг, член националистического движения Швеции: «Нам нужны люди, которые не боятся политкорректности. Не боятся говорить правду — люди действий. Нам не нужно все это феминистическое правительство с их либеральным цирком».
В отличие от интеллигенции, которая собирается в уютных барах и пока лишь только критикует правящую власть, эти бородатые мужики с окраин уже начали патрулировать улицы.
Подробнее — в видеоматериале программы «Центральное телевидение» на НТВ.
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