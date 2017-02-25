Власти Литвы выступили за постоянное присутствие в стране войск США

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что страна нуждается в постоянном присутствии американских военных на своей территории.
Глава литовского ведомства пояснил, что необходимость в американских военнослужащих в Литве объясняется малочисленностью собственного военного контингента, передает издание Delfi.
Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы: «Мы выступаем за постоянное присутствие американских войск, потому что наш собственный военный контингент весьма ограничен».
По словам министра, он уже обратился с соответствующей просьбой к замглавы Пентагона Роберту Ворку и замгоссекретаря США Томасу Шэннону. Линкявичюс также подчеркнул, что важнейшим пунктом для Литвы остается вопрос противовоздушной обороны, так как в стране ее «практически нет».
Добавим, что Конституция Литвы запрещает нахождение военных баз других государств на территории страны. Тем не менее Линкявичюс полагает, что размещение американских войск на постоянной основе станет возможно, если дать им право пользоваться своими базами при сохранении права собственности на них за Литвой.
Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы: «Мы выступаем за постоянное присутствие американских войск, потому что наш собственный военный контингент весьма ограничен».
По словам министра, он уже обратился с соответствующей просьбой к замглавы Пентагона Роберту Ворку и замгоссекретаря США Томасу Шэннону. Линкявичюс также подчеркнул, что важнейшим пунктом для Литвы остается вопрос противовоздушной обороны, так как в стране ее «практически нет».
Добавим, что Конституция Литвы запрещает нахождение военных баз других государств на территории страны. Тем не менее Линкявичюс полагает, что размещение американских войск на постоянной основе станет возможно, если дать им право пользоваться своими базами при сохранении права собственности на них за Литвой.
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