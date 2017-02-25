Страшная находка в Ираке: дыра в земле, набитая жертвами ИГ

В Ираке в районе Хасфа обнаружено, возможно, самая большая братская могила жертв террористической группировки.
Местные жители, полиция и правозащитные организации сообщают об огромной карстовой воронке в районе Хасфа, которую террористы ИГ (террористическая организация, запрещена в России) превратили в массовое захоронение, передает The Telegraph.
По предварительным оценкам Human Rights Watch, в 400-метровой воронке могут находится тела около 4 тысяч убитых. В числе жертв — захваченные в плен иракские силовики, которых убивали и сваливали в яму после захвата города в 2014 году.
Как рассказал изданию сотрудник правозащитной организации Белкис Вилле, возможно, карстовая воронка — это не только братская могила, но и место казни пленных ИГИЛ.
Ранее сообщалось, что летом 2016 года солдаты иракского ополчения обнаружили массовое захоронение с останками более 400 иракских военных в пригороде Эль-Фаллуджа.
По предварительным оценкам Human Rights Watch, в 400-метровой воронке могут находится тела около 4 тысяч убитых. В числе жертв — захваченные в плен иракские силовики, которых убивали и сваливали в яму после захвата города в 2014 году.
Как рассказал изданию сотрудник правозащитной организации Белкис Вилле, возможно, карстовая воронка — это не только братская могила, но и место казни пленных ИГИЛ.
Ранее сообщалось, что летом 2016 года солдаты иракского ополчения обнаружили массовое захоронение с останками более 400 иракских военных в пригороде Эль-Фаллуджа.
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