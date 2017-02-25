Украинский военный грузовик насмерть сбил женщину в Донецкой области

Смертельное ДТП с участием грузовика ВСУ произошло в контролируемой Киевом части Донецкой области. Под колесами машины погибла местная жительница.
Утром 25 февраля в районе села Старогнатовка Волновахского района военный грузовик ЗИЛ-131 сбил местную жительницу. Как сообщает в Facebook пресс-центр силовой операции в Донбассе, в результате ДТП женщина погибла.
Отмечается, что на месте пероисшествия работают сотрудники Высшего совета правосудия (ВСП) в Вооруженных силах Украины. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Назначено расследование.
Добавим, что это не первый случай, когда по вине украинских военных страдают местные жители. Так, в октябре прошлого года в Донецкой области бронетранспортер Вооруженных сил Украины врезался в автобус с людьми, водитель автобуса погиб.
Отмечается, что на месте пероисшествия работают сотрудники Высшего совета правосудия (ВСП) в Вооруженных силах Украины. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Назначено расследование.
Добавим, что это не первый случай, когда по вине украинских военных страдают местные жители. Так, в октябре прошлого года в Донецкой области бронетранспортер Вооруженных сил Украины врезался в автобус с людьми, водитель автобуса погиб.
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