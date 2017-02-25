В Донбассе высадился итальянский бизнес-десант

В Донбассе на этой неделе высадился настоящий десант итальянских предпринимателей. Что это — геополитический курьез или настоящий бунт бизнесменов, которых западные политиканы загоняют в «антироссийское гетто» и заставляют терпеть многомиллионные убытки?

Длинный нос итальянского путешественника Пиноккио — как символ того, что он хочет везде быть первым. Если бы сказочный персонаж отправился искать приключения на промозглый европейский восток, он бы прихватил корзину с пармезаном и копченые колбаски. Но вместо корзины с сухим пайком иностранец Лука Бертони берет с собой фотоаппарат и визитную карточку. Он едет не куда-нибудь, а в Донецк. Он — общественник, и этот визит задуман как культурный обмен.



Маттео Феррари — опытный переговорщик от итальянского бизнеса. Среди донецких развалин практичному европейцу вдруг становится неуютно. Откуда прилетели эти снаряды? С украинской территории, причем всего две недели назад. При этом русский и итальянец начинают говорить на одном языке.



Маттео Феррари, вице-президент ассоциации бизнесменов Ломбардии: «Это войну развязали люди, кто хотят контролировать земли Донбасса. Все ради денег. Это очень плохо!»



И вот уже звучат прямые вопросы: господа итальянцы, вы кладоискатели, это бизнес-тур? Или в донецкой земле зарыты политические дивиденды?



Антонио Аттуарио, предприниматель: «Очень бедно живут, нужно все начинать с нуля».



Все ближе и ближе к бизнесу. Итальянское вино — это, конечно же, ottimo (превосходно — итал.) Но что на подносе — крепкие донецкие напитки? Итальянец должен побывать везде, чтобы дать рекомендации: господа, учитесь вести дела по-русски и приезжайте делать бизнес в Донецк.



Итальянцы могли бы вложить деньги в донецкую муку, говорит Маттео, и из донецких макарон получилась бы итальянская паста. И, конечно же, мука ottimo есть только в Италии.



Можно долго искать различия, например, между русским Буратино и Пиноккио из провинции Тоскана. В Италии не летают снаряды и не гибнут люди от осколков и пуль. В этом и различие.



Лука Бертони, общественный деятель: «У нас об этих ужасах ничего не говорят. Мы приедем и обязательно все расскажем».



Закрытых дверей в Донецке не оказалось. На улицах столицы Донбасса итальянцы открыто говорили о бизнесе и политике, покупали сувениры на память и презенты друзьям. Как передает корреспондент Вячеслав Немышев, Маттео Феррари купил портрет Путина и пообещал повесить его в своей комнате, чтобы выразить свое уважение.



Буратино и Пиноккио вполне уживаются в литературном мире. Уместятся ли в отчетах итальянских путешественников и бизнес, и политика? И как отреагирует зрители Ломбардии на слова Бертони о том, что он донесет до них правду о Донбассе?