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  • 25.02, 18:51

WADA объяснило нехватку доказательств по российским атлетам утилизацией проб

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WADA объяснило нехватку доказательств по российским атлетам утилизацией проб

WADA объяснило нехватку доказательств по российским атлетам утилизацией проб

WADA объяснило отсутствие достаточных доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил в отчете Макларена утилизацией многих проб в московской лаборатории.

Об этом сообщает издание Inside Тhe Games со ссылкой на заявление WADA. В приведенной статье цитируется отрывок из заявления антидопингового агентства, в котором говорится, что многие образцы проб российских спортсменов были уничтожены в московской лаборатории, а запросы Макларена к российским властям остались без ответа.

Из заявления WADA: «К сожалению, многие образцы были утилизированы в московской лаборатории, а это значит, что они не могут быть перепроверены. Запросы к российским властям от профессора Макларена относительно дополнительных доказательств остались без ответа. Это означает, для многих российских спортсменов недостаточно доказательств для применения санкций».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал открытое письмо генерального директора Кристофа Де Кеппера, в котором говорится, что WADA признало нехватку представленных доказательств для подтверждения причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

Напомним, в докладе Макларена утверждалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. После этого Россия лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, а Союз биатлонистов России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Также Тюмень рискует лишиться права на проведение ЧМ по биатлону в 2021 году.

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