Под Саратовом микроавтобус врезался в легковушку, десять пострадавших

В Ершовском районе Саратовской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадали 10 человек.
ДТП произошло в субботу в 11:20 по местному времени (10:20 по Москве) на 186-м километре трассе Энгельс — Ершов — Озинки, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Дмитрия Рассказова. По его словам, микроавтобус Citroen, направлявшийся из Ершова в сторону Саратова, в условиях тумана выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада».
В результате десять человек получили ранения различной степени тяжести. Пятеро пассажиров «Лада», в том числе двухлетний ребенок, госпитализированы.
Дмитрий Рассказов, начальника пресс-службы ГУ МВД по региону: «В больницу доставлены 48-летний водитель „Ларгуса“, а также четверо его пассажиров: 26-летний молодой человек, девушки 26 и 18 лет, а также двухлетняя девочка».
При этом сообщается, что никому из девяти находящихся в микроавтобусе человек не потребовалась госпитализация.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В результате десять человек получили ранения различной степени тяжести. Пятеро пассажиров «Лада», в том числе двухлетний ребенок, госпитализированы.
Дмитрий Рассказов, начальника пресс-службы ГУ МВД по региону: «В больницу доставлены 48-летний водитель „Ларгуса“, а также четверо его пассажиров: 26-летний молодой человек, девушки 26 и 18 лет, а также двухлетняя девочка».
При этом сообщается, что никому из девяти находящихся в микроавтобусе человек не потребовалась госпитализация.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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