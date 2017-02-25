Мэр Рио нарушил традицию и проигнорировал открытие карнавала

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Рио-де-Жанейро стартовал традиционный карнавал. В течение 5 дней бразильцы вместе с тысячами туристов будут петь, танцевать самбу, бить в барабаны и веселиться.
Вопрос об участии в торжественной церемонии нового мэра Рио до последнего был главной интригой. Бывший пастор евангелической церкви Марселу Кривелла вступил в должность градоначальника в январе. Несколько недель бразильцы обсуждали его негативное отношение празднику языческого происхождения, который к тому же сопровождается танцами в откровенных нарядах.
На протяжении десятков лет ключ от Рио-де-Жанейро королю Момо (этот персонаж олицетворяет хозяина праздника) вручал именно мэр, но Кривелла решил нарушить традицию. Он долго колебался, делал противоречивые заявления о возможности своего участия, но в итоге так и не появился на открытии карнавала.
Поскольку это стало понятно в последний момент, церемония передачи ключа королю Момо началась с пятичасовым опозданием. Вместо мэра ключ от города вручала министр культуры муниципального правительства Нилсемар Ногейра.
На протяжении десятков лет ключ от Рио-де-Жанейро королю Момо (этот персонаж олицетворяет хозяина праздника) вручал именно мэр, но Кривелла решил нарушить традицию. Он долго колебался, делал противоречивые заявления о возможности своего участия, но в итоге так и не появился на открытии карнавала.
Поскольку это стало понятно в последний момент, церемония передачи ключа королю Момо началась с пятичасовым опозданием. Вместо мэра ключ от города вручала министр культуры муниципального правительства Нилсемар Ногейра.
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