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  • 25.02, 17:20
Мэр Рио нарушил традицию и проигнорировал открытие карнавала. Бразилия, Рио-де-Жанейро, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мэр Рио нарушил традицию и проигнорировал открытие карнавала

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Мэр Рио нарушил традицию и проигнорировал открытие карнавала

Мэр Рио нарушил традицию и проигнорировал открытие карнавала

Мэр Рио нарушил традицию и проигнорировал открытие карнавала
  • Фото Associated Press © 2017, Mauro Pimentel

    • В Рио-де-Жанейро стартовал традиционный карнавал. В течение 5 дней бразильцы вместе с тысячами туристов будут петь, танцевать самбу, бить в барабаны и веселиться.

    Вопрос об участии в торжественной церемонии нового мэра Рио до последнего был главной интригой. Бывший пастор евангелической церкви Марселу Кривелла вступил в должность градоначальника в январе. Несколько недель бразильцы обсуждали его негативное отношение празднику языческого происхождения, который к тому же сопровождается танцами в откровенных нарядах.

    На протяжении десятков лет ключ от Рио-де-Жанейро королю Момо (этот персонаж олицетворяет хозяина праздника) вручал именно мэр, но Кривелла решил нарушить традицию. Он долго колебался, делал противоречивые заявления о возможности своего участия, но в итоге так и не появился на открытии карнавала.

    Поскольку это стало понятно в последний момент, церемония передачи ключа королю Момо началась с пятичасовым опозданием. Вместо мэра ключ от города вручала министр культуры муниципального правительства Нилсемар Ногейра.

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