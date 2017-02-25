В Обнинске проходит молодежный кубок России по пляжному волейболу

В Калужской области открылись соревнования, напоминающие о лете и курортах. В Обнинске впервые проходит молодежный кубок России по пляжному волейболу.

На соревнования съехались 16 команд. Большинство участников прибыло из Москвы, также есть спортсмены из Краснодара и Владивостока, поскольку пока только в этих городах имеются специальные залы для тренировок с песчаным покрытием.



Олег Киселёв, главный тренер юношеской сборной России по пляжному волейболу: «Сейчас будем пытаться создавать систему, чтобы играли не только летом, но и зимой. Первая ласточка — этот турнир».



Суровые погодные условия и нехватка пляжей даже подталкивают наши команды к победам. На прошлой юношеской Олимпиаде в китайском Нанкине российские спортсмены обошли соперников из южных стран и завоевали золото. Теперь готовятся повторить триумф на следующих Играх в Аргентине, которые пройдут в 2018 году.