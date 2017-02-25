Поклонская назвала чиновников главной проблемой Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что самой серьезной проблемой Крыма остаются муниципальные чиновники, которые не исполняют указаний Сергея Аксенова.
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По мнению экс-прокурора Крыма, главной проблемой полуострова стал кадровый вопрос на уровне муниципалитетов — городов и районов. К таким выводам Поклонская пришла по итогам встречи с жителями Крыма.
Парламентарий отметила, что все вопросы, о которых шла речь на встрече, касались недоработок исполнителей на местах. Среди них Поклонская особо отметила ситуации в Алуште с переселением людей, потерявших жилье из-за пожара. Немало проблем, по ее словам, существует и в сфере здравоохранения, передает РИА Новости.
Наталья Поклонская: «Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксёнова».
При этом Поклонская пообещала, что обязательно донесет до главы Крыма информацию о ситуации на местах.
Добавим, что глава Крыма Сергей Аксёнов и сам неоднократно критиковал руководителей городов и районов республики за безответственность и отсутствие инициативы. Кроме того, на последнем заседании правительства он объявил о подготовке кадровых перестановок в Симферополе.
Парламентарий отметила, что все вопросы, о которых шла речь на встрече, касались недоработок исполнителей на местах. Среди них Поклонская особо отметила ситуации в Алуште с переселением людей, потерявших жилье из-за пожара. Немало проблем, по ее словам, существует и в сфере здравоохранения, передает РИА Новости.
Наталья Поклонская: «Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксёнова».
При этом Поклонская пообещала, что обязательно донесет до главы Крыма информацию о ситуации на местах.
Добавим, что глава Крыма Сергей Аксёнов и сам неоднократно критиковал руководителей городов и районов республики за безответственность и отсутствие инициативы. Кроме того, на последнем заседании правительства он объявил о подготовке кадровых перестановок в Симферополе.
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