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  • 25.02, 17:19

Поклонская назвала чиновников главной проблемой Крыма

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Поклонская назвала чиновников главной проблемой Крыма

Поклонская назвала чиновников главной проблемой Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что самой серьезной проблемой Крыма остаются муниципальные чиновники, которые не исполняют указаний Сергея Аксенова.

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По мнению экс-прокурора Крыма, главной проблемой полуострова стал кадровый вопрос на уровне муниципалитетов — городов и районов. К таким выводам Поклонская пришла по итогам встречи с жителями Крыма.

Парламентарий отметила, что все вопросы, о которых шла речь на встрече, касались недоработок исполнителей на местах. Среди них Поклонская особо отметила ситуации в Алуште с переселением людей, потерявших жилье из-за пожара. Немало проблем, по ее словам, существует и в сфере здравоохранения, передает РИА Новости.

Наталья Поклонская: «Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксёнова».

При этом Поклонская пообещала, что обязательно донесет до главы Крыма информацию о ситуации на местах.

Добавим, что глава Крыма Сергей Аксёнов и сам неоднократно критиковал руководителей городов и районов республики за безответственность и отсутствие инициативы. Кроме того, на последнем заседании правительства он объявил о подготовке кадровых перестановок в Симферополе.

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