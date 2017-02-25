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  • 25.02, 17:19
Второй день Всемирных военных игр в Сочи принес россиянам две золотые награды. армия и флот РФ, Сочи, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Второй день Всемирных военных игр в Сочи принес россиянам две золотые награды

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Второй день Всемирных военных игр в Сочи принес россиянам две золотые награды

Второй день Всемирных военных игр в Сочи принес россиянам две золотые награды

    Россияне пополнили копилку наград Всемирных военных игр, которые проходят в Сочи. Второй день соревнований принес нашей команде два золота — в спортивным ориентировании на лыжах среди мужчин и среди женщин.

    У россиян уже 13 медалей. Это больше, чем у других, но на пятки наступают итальянцы и французы. Сейчас идет смешанная эстафета по биатлону.

    В Сочи обсуждают не только результаты, но и церемонию открытия, которая состоялась накануне и произвела на гостей и участников большое впечатление. На арену «Ледяной куб» свезли 50 тонн светового и звукового оборудования.

    Сцена постоянно менялась, превращаясь то в заснеженный горный склон, то в кабину самолета. Концертную часть программы открыл легендарный Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова.

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