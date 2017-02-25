При стрельбе у ресторана в Риме ранены четыре человека

На юге Рима произошла стрельба. Четыре человека получили ранения.
Стрельба произошла около 05:00 (07:00 по Москве), передает издание La Repubblica. Сообщается, что выстрелы прогремели у дверей ресторана в респектабельном квартале EUR на юге Рима. В результате ранения получили четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу римской полиции, пострадавшими стали три итальянца и один испанец. В правоохранительных органах также отметили, что не располагают данными о количестве участников перестрелки.
По предварительной версии, причиной стрельбы стала банальная ссора между посетителями ресторана. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства инцидента.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу римской полиции, пострадавшими стали три итальянца и один испанец. В правоохранительных органах также отметили, что не располагают данными о количестве участников перестрелки.
По предварительной версии, причиной стрельбы стала банальная ссора между посетителями ресторана. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства инцидента.
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