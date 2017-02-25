Секрет на миллион
Секрет на миллион 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.02, 17:19

При стрельбе у ресторана в Риме ранены четыре человека

комментировать

При стрельбе у ресторана в Риме ранены четыре человека

При стрельбе у ресторана в Риме ранены четыре человека

На юге Рима произошла стрельба. Четыре человека получили ранения.

Стрельба произошла около 05:00 (07:00 по Москве), передает издание La Repubblica. Сообщается, что выстрелы прогремели у дверей ресторана в респектабельном квартале EUR на юге Рима. В результате ранения получили четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу римской полиции, пострадавшими стали три итальянца и один испанец. В правоохранительных органах также отметили, что не располагают данными о количестве участников перестрелки.

По предварительной версии, причиной стрельбы стала банальная ссора между посетителями ресторана. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru