После убийства Ким Чен Нама КНДР может вернуться в список спонсоров терроризма

Соединенные Штаты могут вернуть Северную Корею в список стран — спонсоров терроризма. В СМИ появилась информация, что такая идея у американского правительства возникла после того, как стали поступать сообщения о использованном при покушении на Ким Чен Нама яде.
Как передает агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах США, Вашингтон рассматривает возможность повторного включения КНДР в список стран, спонсирующих терроризм, в связи с информацией о применении высокотоксичного вещества VX при покушения на брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Сообщается, что сейчас изучается вся поступающая по этому делу информация.
Ранее полиция Малайзии заявила, что на лице скончавшегося в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама обнаружены следы ядовитого вещества VX нервно-паралитического действия. Сообщалось, что погибший имел при себе паспорт на имя Ким Чхоля. Сразу после смерти этого пассажира Южная Корея распространила информацию, что погибший — единокровный старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти мужчины, окончательно не установила ни его личность, ни происхождение ядовитого вещества VX. Также у правоохранителей нет однозначных доказательств причастности Пхеньяна к этому инциденту.
На кадрах, снятых камерами наблюдения в воздушной гавани Куала-Лумпура, видно, как к Ким Чен Наму сзади подходит женщина, закрывает руками его лицо, после чего стремительно скрывается в толпе. Следователи считали, что ядовитое вещество наносилось голыми руками, поэтому злоумышленница поспешила в туалет, чтобы их вымыть. В СМИ появлялась информация, что водой высокотоксичные вещества типа V с кожи не смыть, для этого необходим хотя бы бытовой отбеливатель.
По делу об убийстве Ким Чен Нама задержаны несколько человек, в том числе гражданин КНДР. Полиция делает все, чтобы взять показания у одного северокорейского дипломата и сотрудника авиакомпании Air Koryo в Малайзии.
КНДР попала в американский список стран, которые спонсируют терроризм, в 1987 году. Это произошло после подрыва южнокорейского самолета, в результате которого погибли 115 человек. Считается, что взрыв осуществили агентами северокорейских спецслужб.
В 2008 году администрация бывшего президента США Джорджа Буша исключила КНДР из списка стран — спонсоров терроризма. Это решение было принято после достижения соглашения о том, что эксперты МАГАТЭ получат доступ на все заявленные агентством ядерные объекты Пхеньяна.
Ранее полиция Малайзии заявила, что на лице скончавшегося в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама обнаружены следы ядовитого вещества VX нервно-паралитического действия. Сообщалось, что погибший имел при себе паспорт на имя Ким Чхоля. Сразу после смерти этого пассажира Южная Корея распространила информацию, что погибший — единокровный старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти мужчины, окончательно не установила ни его личность, ни происхождение ядовитого вещества VX. Также у правоохранителей нет однозначных доказательств причастности Пхеньяна к этому инциденту.
На кадрах, снятых камерами наблюдения в воздушной гавани Куала-Лумпура, видно, как к Ким Чен Наму сзади подходит женщина, закрывает руками его лицо, после чего стремительно скрывается в толпе. Следователи считали, что ядовитое вещество наносилось голыми руками, поэтому злоумышленница поспешила в туалет, чтобы их вымыть. В СМИ появлялась информация, что водой высокотоксичные вещества типа V с кожи не смыть, для этого необходим хотя бы бытовой отбеливатель.
По делу об убийстве Ким Чен Нама задержаны несколько человек, в том числе гражданин КНДР. Полиция делает все, чтобы взять показания у одного северокорейского дипломата и сотрудника авиакомпании Air Koryo в Малайзии.
КНДР попала в американский список стран, которые спонсируют терроризм, в 1987 году. Это произошло после подрыва южнокорейского самолета, в результате которого погибли 115 человек. Считается, что взрыв осуществили агентами северокорейских спецслужб.
В 2008 году администрация бывшего президента США Джорджа Буша исключила КНДР из списка стран — спонсоров терроризма. Это решение было принято после достижения соглашения о том, что эксперты МАГАТЭ получат доступ на все заявленные агентством ядерные объекты Пхеньяна.
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