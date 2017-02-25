Своя игра
Недоступно в Вашей стране
Своя игра 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.02, 15:49

Мертвого пенсионера с переломанными ребрами нашли на юге Москвы

комментировать

Мертвого пенсионера с переломанными ребрами нашли на юге Москвы

Мертвого пенсионера с переломанными ребрами нашли на юге Москвы

Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения на юге Москвы тела пенсионера с переломанными ребрами.

Тело 60-летнего мужчины с повреждениями в области лица и переломами ребер было обнаружено вечером 24 февраля в квартире одного из жилых домов на Востряковском проезде, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова. По ее словам, в квартире также находилась супруга погибшего, которая заявила, что травмы пенсионер получил на улице.

Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве: «Вечером 24 февраля 2017 года в квартире одного из жилых домов по Востряковскому проезду в городе Москве было обнаружено тело 60-летнего мужчины с телесными повреждениями в области лица и переломами ребер. Со слов супруги потерпевшего, указанные травмы были получены им на улице».

Представитель СК отметила, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru