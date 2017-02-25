Мертвого пенсионера с переломанными ребрами нашли на юге Москвы

Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения на юге Москвы тела пенсионера с переломанными ребрами.

Тело 60-летнего мужчины с повреждениями в области лица и переломами ребер было обнаружено вечером 24 февраля в квартире одного из жилых домов на Востряковском проезде, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова. По ее словам, в квартире также находилась супруга погибшего, которая заявила, что травмы пенсионер получил на улице.



Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве: «Вечером 24 февраля 2017 года в квартире одного из жилых домов по Востряковскому проезду в городе Москве было обнаружено тело 60-летнего мужчины с телесными повреждениями в области лица и переломами ребер. Со слов супруги потерпевшего, указанные травмы были получены им на улице».



Представитель СК отметила, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



