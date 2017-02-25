Шойгу запретил слово «показной» в Вооруженных силах РФ

Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии.
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Матч ТВ» на Третьих зимних Всемирных военных играх в Сочи, передает «Интерфакс». Слово «показной» глава военного ведомства счел неуместным.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Слово „показной“ я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит — „показной полк“? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая „показная воинская часть“? А для чего тогда все остальные?»
Шойгу напомнил о поставленной президентом задаче: практически все воинские части Вооруженных сил РФ должны быть частями постоянной готовности. И, заверил министр, «они таковыми у нас становятся».
Сергей Шойгу: «Эта работа направлена и на то, чтобы мы как можно быстрее забыли промежуток безвременья, когда было непонятно: где мы, какой у нас строй, в каком направлении мы движемся».
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Слово „показной“ я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит — „показной полк“? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая „показная воинская часть“? А для чего тогда все остальные?»
Шойгу напомнил о поставленной президентом задаче: практически все воинские части Вооруженных сил РФ должны быть частями постоянной готовности. И, заверил министр, «они таковыми у нас становятся».
Сергей Шойгу: «Эта работа направлена и на то, чтобы мы как можно быстрее забыли промежуток безвременья, когда было непонятно: где мы, какой у нас строй, в каком направлении мы движемся».
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