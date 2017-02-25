У менеджера Comedy Club в Москве украли шубу за полмиллиона

Шубу стоимостью 500 тысяч рублей украли в одном из заведений в столице.
Неизвестный похитил из кафе в центре Москвы шубу стоимостью около 500 тысяч рублей у менеджера Comedy Club, передает РИАМО.
Происшествие случилось в одном из гриль-баров на улице Льва Толстого в ночь на 24 февраля. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Вора ищут.
Происшествие случилось в одном из гриль-баров на улице Льва Толстого в ночь на 24 февраля. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Вора ищут.
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