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  • 25.02, 15:49

У менеджера Comedy Club в Москве украли шубу за полмиллиона

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У менеджера Comedy Club в Москве украли шубу за полмиллиона

У менеджера Comedy Club в Москве украли шубу за полмиллиона

Шубу стоимостью 500 тысяч рублей украли в одном из заведений в столице.

Неизвестный похитил из кафе в центре Москвы шубу стоимостью около 500 тысяч рублей у менеджера Comedy Club, передает РИАМО.

Происшествие случилось в одном из гриль-баров на улице Льва Толстого в ночь на 24 февраля. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Вора ищут.

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