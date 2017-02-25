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  • 25.02, 15:49

В Минспорта согласились с выводом WADA о нехватке доказательств в докладе Макларена

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В Минспорта согласились с выводом WADA о нехватке доказательств в докладе Макларена

В Минспорта согласились с выводом WADA о нехватке доказательств в докладе Макларена

Министерство спорта России согласно с заявлением WADA о том, что в докладе Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

Об этом заявил ТАСС министр спорта РФ Павел Колобков.

Павел Колобков, министр спорта РФ: «WADA все сказала в своем обращении. И в принципе мы согласны с формулировками».

Колобков также добавил, что ведомство продолжает работать с WADA над восстановлением РУСАДА и приведением ее в соответствие с кодексом Всемирного антидопингового агентства.

Ранее генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф де Кеппер выступил с открытом письмом, в котором заявил, что антидопинговое агентство признало в скандальном докладе Макларена недостаточность доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил. Кроме того, де Кеппер отмечает, что WADA заметило неточности в переводах текстов, использованных в докладе, и запросило более детальные расшифровки.

Напомним, Макларен представил вторую часть доклада своей комиссии в декабре прошлого года. В документе утверждалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. После этого Россия лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, а Союз биатлонистов России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Также Тюмень рискует лишиться права на проведение ЧМ по биатлону в 2021 году.

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