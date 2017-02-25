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  • 25.02, 23:23
Артисты шоу «Ты супер!» растрогали жюри пронзительными песнями о любви и родителях. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, Ты супер, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Артисты шоу «Ты супер!» растрогали жюри пронзительными песнями о любви и родителях

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Артисты шоу «Ты супер!» растрогали жюри пронзительными песнями о любви и родителях

Артисты шоу «Ты супер!» растрогали жюри пронзительными песнями о любви и родителях

Артисты шоу «Ты супер!» растрогали жюри пронзительными песнями о любви и родителях

    Юные конкурсанты шоу «Ты супер!» предстали перед аудиторией и членами жюри. На сцене прозвучали трогательные песни и долгожданные дуэты, а после выступлений участников ждали невероятные сюрпризы.

    Исполнительница Полина Барбовская посвятила песню юноше по имени Сергей, который служит в армии. Юная красавица в красно-белом сценическом наряде покорила членов жюри. Стас Пьеха пришел в такой восторг, что бросился нажимать кнопки за других судей.

    После выступления Полину ждал приятный сюрприз: ее молодой человек Сергей в парадной форме вышел на сцену и обнял ее. По просьбе ведущего девушка спела уже для Сергея.

    Дарья Ходакова, одетая в платье канареечного цвета, вместе с певицей Ёлкой исполнила песню «На большом воздушном шаре», да так задорно, что сидящий в жюри Стас Пьеха начал пританцовывать, а Виктор Дробыш встал со своего места и принялся дирижировать.

    Участник из поселка Бородино Красноярского края Роман Дружинин, который остался сиротой в трехлетнем возрасте, проникновенно спел «Помолимся за родителей». После выступления юного артиста люди вставали в зале и аплодировали. Автор и исполнитель этой песни Сосо Павлиашвили вышел на сцену. Любимый миллионами россиян певец не смог сдержать слез, но быстро взял себя в руки и спел с Ромой дуэтом.

    Участница из Белгорода, очаровательная 7-летняя Софья Аллахвердиева, появилась на сцене в светлом коротеньком платьице с маленькой короной в волосах, и спела «Лев и Брадобрей» из кинофильма «Мери Попинс, до свидания!». В конце выступления она села на шпагат, чем невероятно удивила членов жюри. Девочка рассказала, что она не только поет, но также занимается танцами и художественной гимнастикой. Многократная чемпионка Европы и мира, серебряный призер Олимпийских игр Яна Батыршина пришла на съемки проекта «Ты супер!», чтобы поддержать Соню, поздравить ее с выходом в следующий тур и пригласить на международный турнир по художественной гимнастике с показательным выступлением.

    Выступление участницы из Свердловской области Кристины Стародубовой с композицией Ain’t Nobody Стас Пьеха раскритиковал за плохое произношение, за что получил замечание от Дробыша. «Тоже мне, английский лорд сидит», — сказал Дробыш молодому коллеге по судейскому цеху. На проекте Кристину ждал приятный сюрприз: на сцену к ней поднялся известный танцор и хореограф Евгений Папунаишвили, по видеоурокам которого юная конкурсантка училась танцевать. Папунаишвили похвалил девочку за искреннее выступление, пообещал позаниматься с ней хореографией и станцевал вместе с ней.

    С помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS можно следить за новостями проекта, просматривать выступления участников и голосовать за тех, кто особенно понравился. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 4 марта, в 20:00.

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