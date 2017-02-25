Под Липецком рухнувшая на ЛЭП водонапорная башня обесточила 200 домов

В селе Волово Липецкой области
из-за падения на водонапорной башни на высоковольтную линию без электричества остались двести домов с населением около тысячи человек.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по региону, инцидент произошел около 10:40 по Москве. Водонапорная башня рухнула на линию электропередачи и повредила ее. В результате обесточенными оказались 200 домов, в которых проживают около тысячи человек.
ГУ МЧС по Липецкой области: «В результате падения башни без электроснабжения остались 200 домов с населением 970 человек, холодное водоснабжение не отключалось. Пострадавших нет».
По данным ведомства, к месту происшествия выехала оперативная группа Воловского МПСГ. Сейчас на месте ЧП ведутся ремонтные работы.
ГУ МЧС по Липецкой области: «В результате падения башни без электроснабжения остались 200 домов с населением 970 человек, холодное водоснабжение не отключалось. Пострадавших нет».
По данным ведомства, к месту происшествия выехала оперативная группа Воловского МПСГ. Сейчас на месте ЧП ведутся ремонтные работы.
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