Лыжница Медведева рассекла щеку при падении во время скиатлона на ЧМ

Российская лыжница Анна Медведева получила травму в ходе скиатлона на чемпионате мира в финском Лахти.
На лыжной трассе в финском Лахти в ходе скиатлона произошел инцидент с падением нескольких лыжниц. Происшествие зафиксировано во время первой половины гонки — 7,5 км классическим стилем.
При падении, по данным РИА Новости, пострадала российская лыжница Анна Медведева. Спортсменка получила сильное рассечение щеки, однако с дистанции не сошла. Сообщается, что она продолжает гонку, несмотря на кровотечение.
Чемпионат мира по скиатлону проходит в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
При падении, по данным РИА Новости, пострадала российская лыжница Анна Медведева. Спортсменка получила сильное рассечение щеки, однако с дистанции не сошла. Сообщается, что она продолжает гонку, несмотря на кровотечение.
Чемпионат мира по скиатлону проходит в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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