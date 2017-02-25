Двойные стандарты
Двойные стандарты 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.02, 14:18

Лыжница Медведева рассекла щеку при падении во время скиатлона на ЧМ

комментировать

Лыжница Медведева рассекла щеку при падении во время скиатлона на ЧМ

Лыжница Медведева рассекла щеку при падении во время скиатлона на ЧМ

Российская лыжница Анна Медведева получила травму в ходе скиатлона на чемпионате мира в финском Лахти.

На лыжной трассе в финском Лахти в ходе скиатлона произошел инцидент с падением нескольких лыжниц. Происшествие зафиксировано во время первой половины гонки — 7,5 км классическим стилем.

При падении, по данным РИА Новости, пострадала российская лыжница Анна Медведева. Спортсменка получила сильное рассечение щеки, однако с дистанции не сошла. Сообщается, что она продолжает гонку, несмотря на кровотечение.

Чемпионат мира по скиатлону проходит в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru