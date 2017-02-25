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  • 25.02, 14:18

В Краснодаре умер подброшенный в беби-бокс недоношенный ребенок

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В Краснодаре умер подброшенный в беби-бокс недоношенный ребенок

В Краснодаре умер подброшенный в <nobr>беби-бокс</nobr> недоношенный ребенок

Врачи краснодарской больницы скорой медицинской помощи не смогли спасти ребенка, подброшенного в беби-бокс в критическом состоянии.

Малыша обнаружили в беби-боксе краснодарской больницы скорой помощи 21 февраля. Ребенок находился в критическом состоянии и, несмотря на усилия врачей, скончался, сообщается на сайте Министерства здравоохранения региона.

Минздрав Краснодарского края: «В беби-бокс краснодарской больницы скорой медицинской помощи 21 февраля был подброшен недоношенный ребенок в угрожающем жизни состоянии. Врачи экстренно принялись реанимировать ребенка, но, несмотря на двухчасовые жизнеспасающие мероприятия, ребенок скончался».

Сообщается, что младенец был завернут в полиэтиленовый пакет. Никакой записки при нем не было.

Следственные органы пока не прокомментировали произошедшее.

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