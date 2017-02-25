В Отрадном на гололеде перевернулось такси

Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на
северо-востоке столицы.
Авария случилась около 7:00 в районе дома №27 по Алтуфьевскому шоссе. Там перевернулся автомобиль такси, водитель получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу, о его состоянии не сообщается.
Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, причиной ДТП стал гололед.
Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, причиной ДТП стал гололед.
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