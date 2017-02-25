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  • 25.02, 14:18

В Отрадном на гололеде перевернулось такси

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В Отрадном на гололеде перевернулось такси

В Отрадном на гололеде перевернулось такси

В Отрадном на гололеде перевернулось такси

Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на северо-востоке столицы.

Авария случилась около 7:00 в районе дома №27 по Алтуфьевскому шоссе. Там перевернулся автомобиль такси, водитель получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу, о его состоянии не сообщается.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, причиной ДТП стал гололед.

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