Боевики «ан-Нусры» взяли ответственность за теракты в Хомсе

Террористическая группировка «Джебхат
ан-Нусра» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракты у зданий военных учреждений в сирийском Хомсе.
Теракты у зданий силовых ведомств в Хомсе устроили боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Ее представитили взяли на себя ответсвенность за взрывы, передает телеканал Al Mayadeen.
По сообщению губернатора провинции Хомс Таляля аль-Баррази, атаки произошли в районах Гута и Махатта возле зданий отделения госбезопасности и службы военной разведки. Охранники силовых ведомств, по словам губернатора, смогли отразить нападение боевиков и не позволили им проникнуть внутрь зданий, однако террористам удалось взорвать имеющиеся у них бомбы.
По предварительной информации, жертвами взрывов стали по меньшей мере 35 человек, десятки получили ранения. Среди погибших и раненых в основном сотрудники силовых ведомств САР, в том числе и начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс Хасан Даабуль. Губернатор провинции подтвердил гибель не менее 32 человек.
По сообщению губернатора провинции Хомс Таляля аль-Баррази, атаки произошли в районах Гута и Махатта возле зданий отделения госбезопасности и службы военной разведки. Охранники силовых ведомств, по словам губернатора, смогли отразить нападение боевиков и не позволили им проникнуть внутрь зданий, однако террористам удалось взорвать имеющиеся у них бомбы.
По предварительной информации, жертвами взрывов стали по меньшей мере 35 человек, десятки получили ранения. Среди погибших и раненых в основном сотрудники силовых ведомств САР, в том числе и начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс Хасан Даабуль. Губернатор провинции подтвердил гибель не менее 32 человек.
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