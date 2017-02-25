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  • 25.02, 14:19

Боевики «ан-Нусры» взяли ответственность за теракты в Хомсе

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Боевики «ан-Нусры» взяли ответственность за теракты в Хомсе

Боевики <nobr>«ан-Нусры</nobr>» взяли ответственность за теракты в Хомсе

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракты у зданий военных учреждений в сирийском Хомсе.

Теракты у зданий силовых ведомств в Хомсе устроили боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Ее представитили взяли на себя ответсвенность за взрывы, передает телеканал Al Mayadeen.

По сообщению губернатора провинции Хомс Таляля аль-Баррази, атаки произошли в районах Гута и Махатта возле зданий отделения госбезопасности и службы военной разведки. Охранники силовых ведомств, по словам губернатора, смогли отразить нападение боевиков и не позволили им проникнуть внутрь зданий, однако террористам удалось взорвать имеющиеся у них бомбы.

По предварительной информации, жертвами взрывов стали по меньшей мере 35 человек, десятки получили ранения. Среди погибших и раненых в основном сотрудники силовых ведомств САР, в том числе и начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс Хасан Даабуль. Губернатор провинции подтвердил гибель не менее 32 человек.

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