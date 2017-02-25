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  • 25.02, 12:48

Дружеская попойка под Тулой закончилась смертельным пожаром: четверо погибших

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Дружеская попойка под Тулой закончилась смертельным пожаром: четверо погибших

Дружеская попойка под Тулой закончилась смертельным пожаром: четверо погибших

Дружеская попойка под Тулой закончилась смертельным пожаром: четверо погибших
  • Фото: 71.mchs.gov.ru

    • В результате пожара в Тульской области погибли четыре человека, еще один госпитализирован с ожогами.

    Пожар произошел утром в субботу в частном жилом доме, расположенном в переулке Володарского в городе Богородицке. Как сообщается на сайте УМВД по региону, в доме находились пять человек — хозяин дома, его сожительница и трое их приятелей. Предполагается, что все пятеро употребляли спиртные напитки.

    Когда начался пожар, хозяин и гости спали. Почувствовав запах дыма, хозяин квартиры проснулся и с ожогами успел покинуть помещение. Сейчас он госпитализирован с повреждениями 20% кожного покрова. Тела еще четверых человек спасатели обнаружили в ходе разбора завалов после ликвидации пожара. Сообщается, что всем погибшим было около 30 лет.

    Известно, что в тушении возгорания были задействованы четыре пожарных расчета. В результате пожара частично сгорела и обрушилась кровля дома.

    По факту произошедшего начата доследственная проверка. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. О ситуации проинформирован губернатор Тульской области.

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