Дружеская попойка под Тулой закончилась смертельным пожаром: четверо погибших

В результате пожара в Тульской области погибли четыре человека, еще один госпитализирован с ожогами.
Пожар произошел утром в субботу в частном жилом доме, расположенном в переулке Володарского в городе Богородицке. Как сообщается на сайте УМВД по региону, в доме находились пять человек — хозяин дома, его сожительница и трое их приятелей. Предполагается, что все пятеро употребляли спиртные напитки.
Когда начался пожар, хозяин и гости спали. Почувствовав запах дыма, хозяин квартиры проснулся и с ожогами успел покинуть помещение. Сейчас он госпитализирован с повреждениями 20% кожного покрова. Тела еще четверых человек спасатели обнаружили в ходе разбора завалов после ликвидации пожара. Сообщается, что всем погибшим было около 30 лет.
Известно, что в тушении возгорания были задействованы четыре пожарных расчета. В результате пожара частично сгорела и обрушилась кровля дома.
По факту произошедшего начата доследственная проверка. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. О ситуации проинформирован губернатор Тульской области.
Когда начался пожар, хозяин и гости спали. Почувствовав запах дыма, хозяин квартиры проснулся и с ожогами успел покинуть помещение. Сейчас он госпитализирован с повреждениями 20% кожного покрова. Тела еще четверых человек спасатели обнаружили в ходе разбора завалов после ликвидации пожара. Сообщается, что всем погибшим было около 30 лет.
Известно, что в тушении возгорания были задействованы четыре пожарных расчета. В результате пожара частично сгорела и обрушилась кровля дома.
По факту произошедшего начата доследственная проверка. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. О ситуации проинформирован губернатор Тульской области.
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