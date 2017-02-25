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  • 25.02, 15:49
Пиявки, гипноз, жвачки: певец Данко нашел действенный способ бросить курить. артисты, знаменитости, курение, музыка и музыканты, табак. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пиявки, гипноз, жвачки: певец Данко нашел действенный способ бросить курить

3 комментария
Пиявки, гипноз, жвачки: певец Данко нашел действенный способ бросить курить

Пиявки, гипноз, жвачки: певец Данко нашел действенный способ бросить курить

Пиявки, гипноз, жвачки: певец Данко нашел действенный способ бросить курить

    Антитабачный закон работает. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, курильщиков в нашей стране стало меньше — всего 31%. Этот рекорд последнего десятилетия. 12% жителей нашей страны в этом году бросили курить. И еще 7% заявили, что очень хотят. Но пока не могут.

    Мода на легкий способ бросить курить — как коллекции прет-а-порте, меняется от сезона к сезону. В начале 90-х нам предлагали иглоукалывание, в конце — антиникотиновый пластырь. К нулевым — все зачитывались НЛП-бестселлером от Алена Карра. Сегодня в каждом киоске — безникотиновые электронные испарители.

    В течение 17 лет певец Александр Фадеев, известный под эстрадным псевдонимом Данко, мечтает бросить курить. Полторы пачки в день сказались на здоровье: давление выше нормы, пульс учащенный. Через месяц артисту стукнет 48 лет, надо делать скидку.

    Вариантов бросить — масса: гипноз, пиявки, иглоукалывания, пластыри, жвачки. Для начала исполнитель сам выбрал способ, который ему больше нравится. При помощи пластырей, жвачек, электронных сигарет потребление сократилось полутора пачек в день до 2 сигарет.

    Потом артист решил, что ему поможет вмешательство в подсознание, иглотерапия, а также испробовал другие процедуры. Оказалось, что борьба с зависимостью — это настоящая интенсивная терапия. О том, насколько она помогла Данко избавиться от вредной привычки, смотрите в программе «Двойные стандарты».

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