При пожаре в китайском отеле погибли десять человек

Во время пожара в отеле в китайской провинции Цзянси погибли по меньшей мере десять человек, еще несколько с ожогами находятся в больнице.
Тела погибших в огне были обнаружены в ходе осмотра помещения после ликвидации пожара, сообщает агентство Xinhua.
По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение мер безопасности. В частности, складирование строительного мусора в непредназначенном для этого месте.
Агентство также сообщает о задержании семи человек, подозреваемых в причастности к случившемуся ЧП. Ведется следствие.
в здании отеля в китайском городе Наньчан. По предварительным данным, пожар начался на втором этаже во время проведения там ремонтных работ. В тушении и ликвидации последствий возгорания были задействованы более 160 человек, 19 пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали из отеля около 300 человек.
По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение мер безопасности. В частности, складирование строительного мусора в непредназначенном для этого месте.
Агентство также сообщает о задержании семи человек, подозреваемых в причастности к случившемуся ЧП. Ведется следствие.
в здании отеля в китайском городе Наньчан. По предварительным данным, пожар начался на втором этаже во время проведения там ремонтных работ. В тушении и ликвидации последствий возгорания были задействованы более 160 человек, 19 пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали из отеля около 300 человек.
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