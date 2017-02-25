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  • 25.02, 12:48

При пожаре в китайском отеле погибли десять человек

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При пожаре в китайском отеле погибли десять человек

При пожаре в китайском отеле погибли десять человек

При пожаре в китайском отеле погибли десять человек
  • Фото Reuters © 2017

    • Во время пожара в отеле в китайской провинции Цзянси погибли по меньшей мере десять человек, еще несколько с ожогами находятся в больнице.

    Тела погибших в огне были обнаружены в ходе осмотра помещения после ликвидации пожара, сообщает агентство Xinhua.

    По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение мер безопасности. В частности, складирование строительного мусора в непредназначенном для этого месте.

    Агентство также сообщает о задержании семи человек, подозреваемых в причастности к случившемуся ЧП. Ведется следствие.

    Напомним, пожар произошел в здании отеля в китайском городе Наньчан. По предварительным данным, пожар начался на втором этаже во время проведения там ремонтных работ. В тушении и ликвидации последствий возгорания были задействованы более 160 человек, 19 пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали из отеля около 300 человек.

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