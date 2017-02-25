Квартирный вопрос
Квартирный вопрос 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.02, 12:48

На Сахалине 20 рыбаков спасены с отколовшейся льдины

комментировать
На Сахалине 20 рыбаков спасены с отколовшейся льдины

На Сахалине 20 рыбаков спасены с отколовшейся льдины

На Сахалине 20 рыбаков спасены с отколовшейся льдины

Всех рыбаков доставили на берег. Мужчина не потребовалась медпомощь, никто не пострадал.

Операция по эвакуации рыбаков с отколовшейся у Сахалина льдины полностью завершена. Спасатели доставили рыбаков в безопасное место, сообщает ТАСС.

Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области: «Последний рыбак был переправлен через трещину. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась. В настоящее время спасатели проводят осмотр льдины».

20 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в заливе Мордвинова в районе села Охотское Корсаковского района области. Из-за сильного ветра спасатели не могли использовать вертолет для эвакуации мужчин, поэтому пришлось задействовать моторные лодки. Всего в операции по спасению рыбаков участвовали 25 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru