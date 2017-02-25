На Сахалине 20 рыбаков спасены с отколовшейся льдины

Всех рыбаков доставили на берег. Мужчина не потребовалась медпомощь, никто не пострадал.
Операция по эвакуации рыбаков с отколовшейся у Сахалина льдины полностью завершена. Спасатели доставили рыбаков в безопасное место, сообщает ТАСС.
Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области: «Последний рыбак был переправлен через трещину. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась. В настоящее время спасатели проводят осмотр льдины».
задействовать моторные лодки. Всего в операции по спасению рыбаков участвовали 25 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.
Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области: «Последний рыбак был переправлен через трещину. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась. В настоящее время спасатели проводят осмотр льдины».
задействовать моторные лодки. Всего в операции по спасению рыбаков участвовали 25 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.
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