Соцэксперимент НТВ: готовы ли россияне помочь попавшим в беду незнакомцам

Мы с легкостью протягиваем милостыню на улице, шлем спасительные СМС больным детям в прямом эфире, всей душой переживаем за судьбу амурского тигра. Но всегда ли мы готовы прийти на помощь тому, кто рядом?
Доброту россиян недавно решило проверить Национальное Агентство финансовых исследований. Аналитики спросили у полутора тысяч человек: «Как часто вы даете милостыню?». Оказалось, самые щедрые и сердобольные люди живут в Северо-Кавказском федеральном округе: 76% там регулярно помогают нуждающимся. На втором месте — Урал (63%). А прижимистых эгоистов больше всего в Приволжском федеральном округе: больше половины его жителей (60%) ни разу за последние два года не помогли нуждающимся.
Возможно, там живут самые занятые россияне — им просто некогда решать чужие проблемы. Еще в 70-х годах прошлого века ученый Грегори Бейтсон провел эксперимент: отправил своих студентов в соседнее здание, а на их пути посадил актера, который кашлял и стонал. Половине испытуемых Бейтсон сказал, что им нужно спешить. И только 10% из этой группы остановились, чтобы помочь человеку, которому якобы стало плохо. Зато среди тех, кто никуда не торопился, отзывчивых студентов оказалось в шесть раз больше! Выходит, бессердечными нас делают обстоятельства?
Программа «Двойные стандарты» — с помощью двух профессиональных актеров — провела социальный эксперимент с целью выяснить, как быстро наши люди придут на помощь тем, кто попал в беду. Как поведут себя окружающие, видя ситуации, в которых человеку нужна помощь: у девушки украли сумку и ей нужен телефон, человеку стало плохо на улице, на женщину напали в вагоне поезда? Смотрите в сюжете программы «Двойные стандарты».
Возможно, там живут самые занятые россияне — им просто некогда решать чужие проблемы. Еще в 70-х годах прошлого века ученый Грегори Бейтсон провел эксперимент: отправил своих студентов в соседнее здание, а на их пути посадил актера, который кашлял и стонал. Половине испытуемых Бейтсон сказал, что им нужно спешить. И только 10% из этой группы остановились, чтобы помочь человеку, которому якобы стало плохо. Зато среди тех, кто никуда не торопился, отзывчивых студентов оказалось в шесть раз больше! Выходит, бессердечными нас делают обстоятельства?
Программа «Двойные стандарты» — с помощью двух профессиональных актеров — провела социальный эксперимент с целью выяснить, как быстро наши люди придут на помощь тем, кто попал в беду. Как поведут себя окружающие, видя ситуации, в которых человеку нужна помощь: у девушки украли сумку и ей нужен телефон, человеку стало плохо на улице, на женщину напали в вагоне поезда? Смотрите в сюжете программы «Двойные стандарты».
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