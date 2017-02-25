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  • 25.02, 12:48

Власти США не пустили сирийского оператора на вручение «Оскара»

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Власти США не пустили сирийского оператора на вручение «Оскара»

Власти США не пустили сирийского оператора на вручение «Оскара»

Иммиграционные власти США отказали во въезде в страну сирийскому оператору Халиду Хатибу, который работал над фильмом о войне в Сирии «Белые шлемы» и должен был принять участие в церемонии вручения кинопремии «Оскар».

Решение заблокировать поездку Халида Хатиба в США, несмотря на ранее выданную ему визу, было принято в последнюю минуту. Причиной отказа, по информации агентства Associated Press, стало обнаружение Министерством внутренней безопасности США «компрометирующей негативной информации» на оператора. Агентство уточняет, что под данную категорию подпадают различные сведения, касающиеся как террористических связей, так и проблем с паспортом.

При этом, комментируя ситуацию, представитель ведомства Джиллиан Кристенсен отметила, что «для поездки в США необходимо пригодное выездное удостоверение личности».

Фильм «Белые шлемы» продолжительностью в 40 минут снят режиссером Орландо фон Айнсиделом и номинирован в категории «Лучший документальный короткометражный фильм».

Церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет в Голливуде 26 февраля. Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.

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