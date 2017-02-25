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  • 25.02, 15:49
ГМО в детском питании: нужно ли бояться генно-модифицированных продуктов. ГМО, еда, продукты, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ГМО в детском питании: нужно ли бояться генно-модифицированных продуктов

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ГМО в детском питании: нужно ли бояться генно-модифицированных продуктов

ГМО в детском питании: нужно ли бояться <nobr>генно-модифицированных</nobr> продуктов

    Любой ребенок знает, какого цвета морковь. Оранжевого. На самом деле оранжевой она стала с помощью селекции и трансгенов.

    Оранжевая морковь, к которой мы привыкли, появилась на прилавках только в XVII веке благодаря голландским фермерам. Именно они вывели новый сорт корнеплода. Человечество давно ест продукты, которые были когда-то выведены искусственно. Например, такого сорта яблок, как антоновка, в природе нет, его получили тоже селекционным путем.

    Однако большинство потребителей уверено, что все искусственно полученные и генно-модифицированные продукты — это плохо. При этом истинный цвет моркови для многих становится откровением.

    Такое ли уж это новшество — модифицированные продукты питания? Действительно ли они опасны? Или риски использования ГМО-продуктов сильно преувеличены? У ученых есть 100 тысяч «за» и и столько же «против».

    Больше полугода прошло с тех пор, как в России ввели запрет на производство генно-модифицированных организмов. Но в магазинах по-прежнему продается масса трансгенов. Их примерно 40% от всех представленных на полках магазинов продуктов питания: вся соя, а с ней колбаса и сосиски, кукуруза, картофель, свекла, сахар, растительное масло, детское питание, шоколад.

    Привозить из-за рубежа вредный товар пока никто не запрещал. Даже любимая многими овсяная каша тоже содержит ГМО. Дикая пшеница была не способна дожить до сбора урожая — зерна осыпались сразу после созревания, поэтому ученые немного помогли и ввели ген, устойчивый к сохранению колоса до жатвы. Было это много лет назад.

    Многие считают, будто водянистые огурцы, резиновая клубника, восковые яблоки, которыми забиты прилавки, содержат ГМО. Но на самом деле в этих овощах и фруктах трансгенов нет, враг прячется там, где вы его очно не ожидали увидеть, например, в куске натурального мяса. Дело в том, что в России почти 90% корма для скота содержит ГМО-компоненты.

    Также ГМО есть в детском питании. В списке ингредиентов, например, есть соевое масло, на другой баночке указан соевый лецитин. Часто в детском питании соевые составляющие используют как заменитель молочных белков. О плюсах и минусах ГМО смотрите в программе «Двойные стандарты».

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