Блинчики с сельдью, банановые и ленивые: пять необычных рецептов

Одна из самых вкусных вещей на свете — блины. Программа «Еда живая и мертвая» приготовила сюрприз всем, кто их любит: пятерка необычных рецептов, которые меняют привычный взгляд на это блюдо.
1. Плетеные блины
Взбиваем яйца, добавляем сахар и соль, вливаем молоко и воду комнатной температуры. В муку кладем щепотку соды и всыпаем ее в яичную смесь. Еще немного растительного масла в тесто — можно выпекать.
Во вторую часть теста добавляем секретный ингредиент. Это свекла. Но сначала нужно из отварной свеклы сделать пюре. В свекольную кашицу переливаем тесто, и все перемешиваем в блендере.
Получившиеся стопки блинов нужно переплести друг с другом, а для этого правильно нарезать. Отступаем ровно сантиметр и нарезаем полоски толщиной 1,5 см. Красные фрагменты в шахматном порядке чередуются с белыми — делать это, конечно, долго, но зато получается очень эффектно. После плетения можно добавлять начинку — вареную гречку и обжаренное куриное филе.
2. Ажурные малайзийские блины
Сначала смешиваем муку, соль и… куркуму. Куркума — очень красивая, солнечная, яркая специя, которая даст блинчикам цвет и особый вкус. И также кокосовое молоко или кокосовые сливки — именно они придадут этому рецепту такой национальный колорит.
Кокосовые сливки соединяем с яйцом и водой, затем постепенно добавляем их в сухие ингредиенты. Тесто должно получиться жидким, но клейким. Затем его нужно перелить в бутылку. И через дырочки в крышке можно рисовать по сковороде. А после выпекания свернуть блинчики в треугольники.
Малайзийские блины, кстати, можно подавать и с острым соусом, и со сладким джемом. Отличный вариант для компании, где у всех разные вкусы.
3. Блинчики с сельдью
Измельчаем в блендере вареную свеклу, добавляем яйцо, сахар, соль, вливаем молоко и ряженку. Перемешиваем и выпекаем. На готовый блин намазываем сливочный сыр и выкладывает филе сельди. Затем скатываем в рулет.
Чтобы блинчики легче было нарезать, ставим их в морозилку на 10–15 минут.Перед подачей нарезаем и насаживаем на шпажки.
4. Банановые блинчики
Разминаем банан блендером. Добавляем кокосовую стружку и кунжут. Затем вливаем отдельно взбитые яйца и все перемешиваем.
Для того чтобы жарить блинчики без масла, добавляем его непосредственно в тесто.
Жарим на абсолютно сухой сковородке. Поэтому получаются они не такими жирно-масляными, как обычные. Да и без калорийных джемов тут легко обойтись — банан дает достаточно сладости.
5. «Ленивый» финский блин
Смешиваем муку, разрыхлитель, соль, сахар. Отдельно взбиваем венчиком яйца, добавляем растопленное сливочное масло. В чашу с сухими ингредиентами вливаем молоко, затем яичную смесь и все перемешиваем.
«Ленивым» этот рецепт называется потому, что пыхтеть со сковородкой, тонко распределять, жарить и переворачивать тут ничего не надо. Переливаем тесто на противень и на полчаса отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Примерно так, кстати, изначально пекли и блины в русской печке.
Взбиваем яйца, добавляем сахар и соль, вливаем молоко и воду комнатной температуры. В муку кладем щепотку соды и всыпаем ее в яичную смесь. Еще немного растительного масла в тесто — можно выпекать.
Во вторую часть теста добавляем секретный ингредиент. Это свекла. Но сначала нужно из отварной свеклы сделать пюре. В свекольную кашицу переливаем тесто, и все перемешиваем в блендере.
Получившиеся стопки блинов нужно переплести друг с другом, а для этого правильно нарезать. Отступаем ровно сантиметр и нарезаем полоски толщиной 1,5 см. Красные фрагменты в шахматном порядке чередуются с белыми — делать это, конечно, долго, но зато получается очень эффектно. После плетения можно добавлять начинку — вареную гречку и обжаренное куриное филе.
2. Ажурные малайзийские блины
Сначала смешиваем муку, соль и… куркуму. Куркума — очень красивая, солнечная, яркая специя, которая даст блинчикам цвет и особый вкус. И также кокосовое молоко или кокосовые сливки — именно они придадут этому рецепту такой национальный колорит.
Кокосовые сливки соединяем с яйцом и водой, затем постепенно добавляем их в сухие ингредиенты. Тесто должно получиться жидким, но клейким. Затем его нужно перелить в бутылку. И через дырочки в крышке можно рисовать по сковороде. А после выпекания свернуть блинчики в треугольники.
Малайзийские блины, кстати, можно подавать и с острым соусом, и со сладким джемом. Отличный вариант для компании, где у всех разные вкусы.
3. Блинчики с сельдью
Измельчаем в блендере вареную свеклу, добавляем яйцо, сахар, соль, вливаем молоко и ряженку. Перемешиваем и выпекаем. На готовый блин намазываем сливочный сыр и выкладывает филе сельди. Затем скатываем в рулет.
Чтобы блинчики легче было нарезать, ставим их в морозилку на 10–15 минут.Перед подачей нарезаем и насаживаем на шпажки.
4. Банановые блинчики
Разминаем банан блендером. Добавляем кокосовую стружку и кунжут. Затем вливаем отдельно взбитые яйца и все перемешиваем.
Для того чтобы жарить блинчики без масла, добавляем его непосредственно в тесто.
Жарим на абсолютно сухой сковородке. Поэтому получаются они не такими жирно-масляными, как обычные. Да и без калорийных джемов тут легко обойтись — банан дает достаточно сладости.
5. «Ленивый» финский блин
Смешиваем муку, разрыхлитель, соль, сахар. Отдельно взбиваем венчиком яйца, добавляем растопленное сливочное масло. В чашу с сухими ингредиентами вливаем молоко, затем яичную смесь и все перемешиваем.
«Ленивым» этот рецепт называется потому, что пыхтеть со сковородкой, тонко распределять, жарить и переворачивать тут ничего не надо. Переливаем тесто на противень и на полчаса отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Примерно так, кстати, изначально пекли и блины в русской печке.
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