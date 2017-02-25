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  • 25.02, 12:48
Элитное мясо: почему мраморная говядина стоит бешеных денег. еда, мясо, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Элитное мясо: почему мраморная говядина стоит бешеных денег

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Элитное мясо: почему мраморная говядина стоит бешеных денег

Элитное мясо: почему мраморная говядина стоит бешеных денег

    Один из самых дорогих сортов мяса — мраморная говядина. Один килограмм этого продукта российского производства стоит 1200 рублей. В продаже есть и элитные куски из Японии, они стоят 20–40 тысяч за килограмм. Почему так дорого? И правда ли, что этим быкам, чтобы обеспечить нежность мяса, делают массаж и включают классическую музыку?

    Для самих японцев мраморное мясо — деликатес не на каждый день. Цена-то кусается. В мясе высшего сорта жир очень мягкий, при готовке он растекается и придает блюду непередаваемый нежный вкус, а также ажурную, почти кружевную структуру. Такое мясо в Японии, кстати, называют не мраморным, а «покрытым инеем».

    Повар одно из ресторанов признался, что слышал про массаж и классическую музыку для быков, но не верит, что это правда, считают, что просто порода хороший корм.

    В другом ресторане заявили, что у фермеров индивидуальный подход к телятам. Чуть ли не каждого хозяин знает в лицо, потому что выращивает не как будущее мясо, а заботливо, словно домашнее животное, и массаж им точно делают, а иногда еще и пиво дают для аппетита. Программа «Еда живая и мертвая» выяснила, почему гурманы так высоко ценят мраморную говядину и готовы платить за нее бешеные деньги.

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