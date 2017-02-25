Петросян отказывается платить соседям за потоп в квартире

На юмориста Евгения Петросяна подал в суд его сосед Валерий. Он уверяет: народный артист должен оплатить ему ремонт. Однако Петросян возмещать ущерб не торопится.
Сосед Петросяна Валерий рассказывает: в доме в историческом районе Москвы у Евгения Петросяна есть недвижимость общей площадью в 200 квадратных метров.
Валерий: «В нашем подъезде всего шесть квартир. И двумя квартирами владеет Петросян. На третьем одной, над дочкой моей, откуда произошло затопление».
Вот только в квартире, где случился потоп, живет не сам Петросян. Народный артист ее сдает, а соседу от этого не легче.
Валерий: «Все промокло, паркет вздулся пузырями, штукатурка отстала, потолок намок и провис. Три комнаты — да. Затопило только одну — гостиную».
Сосед сразу вызвал экспертов, оценил материальный ущерб и терпеливо ждал, когда у юмориста закончится гастрольный чес. В это время Евгений Петросян вместе с женой Еленой Степаненко работал в Крыму и на черноморском побережье Кавказа. И только успевал выкладывать фотографии в соцсетях.
Сосед пытался достучаться до звезды через дочь Петросяна Викторину. Но и она в элитном доме — не частый гость. Сам Петросян подтверждает: его дочь Викторина постоянно в разъездах. Сосед лично пытался связаться с Петросяном и его женой. Но все попытки заставить юмориста платить по счетам терпели фиаско.
Валерий: «Я позвонил Евгению, он сказал, что это не его дело. Эта женщина, которая там живет, эта подруга Степаненко Елены. Вот к ней и обращайся. А Степаненко вообще как прокурор со мной разговаривала, что я хочу на эти деньги всю квартиру отремонтировать».
Тогда сосед и решил подать на звезду в суд. Он убежден: за потоп в его квартире должен ответить народный артист, ведь Евгений Петросян является собственником жилья, несмотря на то, что в квартире артиста живет посторонняя женщина.
Подробнее — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Валерий: «В нашем подъезде всего шесть квартир. И двумя квартирами владеет Петросян. На третьем одной, над дочкой моей, откуда произошло затопление».
Вот только в квартире, где случился потоп, живет не сам Петросян. Народный артист ее сдает, а соседу от этого не легче.
Валерий: «Все промокло, паркет вздулся пузырями, штукатурка отстала, потолок намок и провис. Три комнаты — да. Затопило только одну — гостиную».
Сосед сразу вызвал экспертов, оценил материальный ущерб и терпеливо ждал, когда у юмориста закончится гастрольный чес. В это время Евгений Петросян вместе с женой Еленой Степаненко работал в Крыму и на черноморском побережье Кавказа. И только успевал выкладывать фотографии в соцсетях.
Помню, когда я был маленький, на курортах все фотографировались у разных клумб и фонтанов. А поскольку фотоаппараты были редкостью, возле красивых клумб и памятников стояли фотографы, которые за день-два печатали для вас карточки. И люди увозили это на долгую память. Одну-две-три фотографии. У меня есть даже отдельный альбом. Вот такая традиция наших бабушек и дедушек. Не буду ее нарушать. Но два дня ждать мне не пришлось, это вот — сейчас! #евгенийпетросян #петросян #гастроли #кубань #россия
Сосед пытался достучаться до звезды через дочь Петросяна Викторину. Но и она в элитном доме — не частый гость. Сам Петросян подтверждает: его дочь Викторина постоянно в разъездах. Сосед лично пытался связаться с Петросяном и его женой. Но все попытки заставить юмориста платить по счетам терпели фиаско.
Валерий: «Я позвонил Евгению, он сказал, что это не его дело. Эта женщина, которая там живет, эта подруга Степаненко Елены. Вот к ней и обращайся. А Степаненко вообще как прокурор со мной разговаривала, что я хочу на эти деньги всю квартиру отремонтировать».
Тогда сосед и решил подать на звезду в суд. Он убежден: за потоп в его квартире должен ответить народный артист, ведь Евгений Петросян является собственником жилья, несмотря на то, что в квартире артиста живет посторонняя женщина.
Подробнее — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
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