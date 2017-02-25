Дима Билан обустроил супружеское ложе

Дима Билан готовится к семейной жизни и обустраивает спальню.
35-летний Дима Билан активно превращает свою холостяцкую берлогу в уютное семейное гнездышко. Певец часами листает журналы по дизайну интерьеров и лично покупает каждый предмет мебели.
Дом в Подмосковье Дима Билан купил еще 10 лет назад. Трехэтажный особняк на границе с сосновым лесом, где есть все для уединения и покоя, обошелся певцу в 1 миллион евро, сейчас это 60 миллионов рублей. Звезда номер один сам стриг на участке газон, своими музыкальными пальцами сажал виноград, а чтобы закончить ремонт, месяцами пропадал на гастролях и только мечтал о тихих вечерах в пледе у телевизора.
Вот и сейчас Билан признается: стоя у камеры, он минуты считает, когда вернется домой, в свой загородный особняк. И поднимется в спальню, которую обставлял с такой любовью. Возможно, на кровати размером кинг-сайз Билан вскоре будет засыпать не один, ведь за подушки и шелковые простыни он выложил приличную сумму. Певцу совсем не жалко денег на обустройство супружеского ложа. Теперь он не тратит деньги на машины и модные гаджеты, а как примерный хозяин: все в дом, все в дом.
Подробнее — в видеоматериале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Дом в Подмосковье Дима Билан купил еще 10 лет назад. Трехэтажный особняк на границе с сосновым лесом, где есть все для уединения и покоя, обошелся певцу в 1 миллион евро, сейчас это 60 миллионов рублей. Звезда номер один сам стриг на участке газон, своими музыкальными пальцами сажал виноград, а чтобы закончить ремонт, месяцами пропадал на гастролях и только мечтал о тихих вечерах в пледе у телевизора.
Вот и сейчас Билан признается: стоя у камеры, он минуты считает, когда вернется домой, в свой загородный особняк. И поднимется в спальню, которую обставлял с такой любовью. Возможно, на кровати размером кинг-сайз Билан вскоре будет засыпать не один, ведь за подушки и шелковые простыни он выложил приличную сумму. Певцу совсем не жалко денег на обустройство супружеского ложа. Теперь он не тратит деньги на машины и модные гаджеты, а как примерный хозяин: все в дом, все в дом.
Подробнее — в видеоматериале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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