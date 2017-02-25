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  • 26.02, 00:55
«Это больно очень»: жена Алексея Баталова назвала причину его госпитализации. артисты, болезни, кино, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Это больно очень»: жена Алексея Баталова назвала причину его госпитализации

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«Это больно очень»: жена Алексея Баталова назвала причину его госпитализации

«Это больно очень»: жена Алексея Баталова назвала причину его госпитализации

    «Алексей Баталов болен», — пестрят заголовки газет. Что на самом деле со здоровьем народного артиста?

    Племянница Алексея Баталова актриса Анна Ардова признается, что в последнее время народный артист практически не выходит из дома. А свое самочувствие 88-летний актер даже с близкими обсуждать не любит.

    Жена Баталова Гитана по телефону подтверждает: актер действительно лежит в больнице. Неделю назад он не удержался на ногах, запнулся дома о столик и упал. Врачи диагностировали у народного артиста перелом.

    Гитана: «И уже у него шов, где делали операцию с переломом. У него, знаете, перелом вдавленный. Он задел случайно, упал, и вдавил себе там. И там надо было поправить. Это больно очень!»

    Супруга Баталова переживает: у актера к тому же проблемы с сосудами, а все из-за курения.

    Гитана: «Это последний год ему было тяжело. У него что-то, конечно, с памятью. Слава Богу проверили, у него никаких страшных болезней, ничего нет. Просто от курева, иногда, надо сосуды ему лечить. Он то вспомнит, то не вспомнит! Конечно, его жалко! Прямо жалко!»

    Баталов и сам не раз говорил в своих интервью: от вредной привычки у него одни неприятности. Но при этом с легкой усмешкой рассказывал, как близкие то и дело устраивают ему плановые осмотры у лучших врачей. А 80-летняя супруга Баталова лишь вздыхает: теперь у нее вдвое прибавилось забот. На ее руках и 49-летняя дочь Мария, которая с рождения страдает детским церебральным параличом. Подробнее — в видеоматериале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

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