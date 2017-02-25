Влюбленный поклонник вогнал замужнюю Собчак в краску

Ксения Собчак смутилась после внезапного признания в любви, прозвучавшего во время
пресс-конференции.
Журналист: «Лет 10 уже вы мне безумно нравитесь, не то что нравитесь — я вас люблю, как мужчина женщину. Что мне с этим делать?»
Эти слова заставили светскую львицу покраснеть.
Ксения Собчак: «Слушайте, тогда поменяйте тактику, потому что из всех журналистов я вас побаиваюсь больше всего, вы всегда за мной бежите с каверзными вопросами, но с другой стороны, я вас всегда запоминаю. А сейчас начинаю смущаться, мне так давно никто кроме мужа не признавался в любви».
Такая интимная речь на глазах у изумленных коллег даже острую на язык Собчак вгоняет в краску: телеведущая смущенно улыбается, на щеках — румянец, она не сразу находит, что ответить пылкому кавалеру и пытается перевести тему.
Ксения Собчак: «Когда я была молодая, хороша собой, помню, что Лепс признавался».
Собравшись с мыслями, Собчак напоминает: она уже четыре года как законная жена Максима Виторгана, а с недавнего времени еще и мама. И если это признание в любви услышит ее супруг, воздыхателю мало не покажется. Подробнее — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Эти слова заставили светскую львицу покраснеть.
Ксения Собчак: «Слушайте, тогда поменяйте тактику, потому что из всех журналистов я вас побаиваюсь больше всего, вы всегда за мной бежите с каверзными вопросами, но с другой стороны, я вас всегда запоминаю. А сейчас начинаю смущаться, мне так давно никто кроме мужа не признавался в любви».
Такая интимная речь на глазах у изумленных коллег даже острую на язык Собчак вгоняет в краску: телеведущая смущенно улыбается, на щеках — румянец, она не сразу находит, что ответить пылкому кавалеру и пытается перевести тему.
Ксения Собчак: «Когда я была молодая, хороша собой, помню, что Лепс признавался».
Собравшись с мыслями, Собчак напоминает: она уже четыре года как законная жена Максима Виторгана, а с недавнего времени еще и мама. И если это признание в любви услышит ее супруг, воздыхателю мало не покажется. Подробнее — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
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