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  • 26.02, 00:55
Влюбленный поклонник вогнал замужнюю Собчак в краску. СМИ, Собчак Ксения, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Влюбленный поклонник вогнал замужнюю Собчак в краску

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Влюбленный поклонник вогнал замужнюю Собчак в краску

Влюбленный поклонник вогнал замужнюю Собчак в краску

Влюбленный поклонник вогнал замужнюю Собчак в краску

    Ксения Собчак смутилась после внезапного признания в любви, прозвучавшего во время пресс-конференции.

    Журналист: «Лет 10 уже вы мне безумно нравитесь, не то что нравитесь — я вас люблю, как мужчина женщину. Что мне с этим делать?»

    Эти слова заставили светскую львицу покраснеть.

    Ксения Собчак: «Слушайте, тогда поменяйте тактику, потому что из всех журналистов я вас побаиваюсь больше всего, вы всегда за мной бежите с каверзными вопросами, но с другой стороны, я вас всегда запоминаю. А сейчас начинаю смущаться, мне так давно никто кроме мужа не признавался в любви».

    Такая интимная речь на глазах у изумленных коллег даже острую на язык Собчак вгоняет в краску: телеведущая смущенно улыбается, на щеках — румянец, она не сразу находит, что ответить пылкому кавалеру и пытается перевести тему.

    Ксения Собчак: «Когда я была молодая, хороша собой, помню, что Лепс признавался».

    Собравшись с мыслями, Собчак напоминает: она уже четыре года как законная жена Максима Виторгана, а с недавнего времени еще и мама. И если это признание в любви услышит ее супруг, воздыхателю мало не покажется. Подробнее — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

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