В фонде Горбачёва опровергли сообщения о захваченном в Лондоне архиве

Появившуюся в британских СМИ информацию о якобы захваченных лондонскими сквоттерами документах
«Горбачёв-фонда» прокомментировал представитель этой организации.
Владимир Поляков, представитель «Горбачёв-фонда»: «Очередная утка. У „Горбачёв-фонда“ никогда не было офиса в Лондоне и ни с какими подобными организациями мы не сотрудничали, по крайней мере, мне это неизвестно, хотя я работаю с самого начала в фонде».
Ранее газета The Guardian сообщала, что лондонский особняк, расположенный напротив Букингемского дворца, самовольно заняли активисты и нашли в помещениях документы «Горбачёв-фонда», созданного первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым.
ТАСС передает, что речь идет о здании, которое находится по адресу Букингем-гейт, 19, в нем ранее размещались офисы Международной ассоциации по связям с общественностью (International Public Relations Association). По данным британской газеты, советский политик был одним из клиентов этой организации. Сообщалось, что сквоттеры нашли в помещениях архив «Горбачёв-фонда», в том числе конфиденциальные документы, подписанные самим первым президентом СССР. В материале The Guardian утверждается, что сквоттеры якобы нашли письма с просьбами о спонсорстве, которые фонд Горбачёва адресовал различным транснациональным корпорациям.
Сквоттеры занимают дома богатых, чтобы в них жили бедные. Особняк на Букингем-гейт они уже назвали своим штабом, но надолго задержаться им там не позволят. Уже известно, что власти выдали ордер на выселение активистов из здания, так как оно находится в непосредственной близости от резиденции королевы Елизаветы II.
Ранее газета The Guardian сообщала, что лондонский особняк, расположенный напротив Букингемского дворца, самовольно заняли активисты и нашли в помещениях документы «Горбачёв-фонда», созданного первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым.
ТАСС передает, что речь идет о здании, которое находится по адресу Букингем-гейт, 19, в нем ранее размещались офисы Международной ассоциации по связям с общественностью (International Public Relations Association). По данным британской газеты, советский политик был одним из клиентов этой организации. Сообщалось, что сквоттеры нашли в помещениях архив «Горбачёв-фонда», в том числе конфиденциальные документы, подписанные самим первым президентом СССР. В материале The Guardian утверждается, что сквоттеры якобы нашли письма с просьбами о спонсорстве, которые фонд Горбачёва адресовал различным транснациональным корпорациям.
Сквоттеры занимают дома богатых, чтобы в них жили бедные. Особняк на Букингем-гейт они уже назвали своим штабом, но надолго задержаться им там не позволят. Уже известно, что власти выдали ордер на выселение активистов из здания, так как оно находится в непосредственной близости от резиденции королевы Елизаветы II.
Комментарии