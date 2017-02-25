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  • 25.02, 11:16

В фонде Горбачёва опровергли сообщения о захваченном в Лондоне архиве

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В фонде Горбачёва опровергли сообщения о захваченном в Лондоне архиве

В фонде Горбачёва опровергли сообщения о захваченном в Лондоне архиве

Появившуюся в британских СМИ информацию о якобы захваченных лондонскими сквоттерами документах «Горбачёв-фонда» прокомментировал представитель этой организации.

Владимир Поляков, представитель «Горбачёв-фонда»: «Очередная утка. У „Горбачёв-фонда“ никогда не было офиса в Лондоне и ни с какими подобными организациями мы не сотрудничали, по крайней мере, мне это неизвестно, хотя я работаю с самого начала в фонде».

Ранее газета The Guardian сообщала, что лондонский особняк, расположенный напротив Букингемского дворца, самовольно заняли активисты и нашли в помещениях документы «Горбачёв-фонда», созданного первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым.

ТАСС передает, что речь идет о здании, которое находится по адресу Букингем-гейт, 19, в нем ранее размещались офисы Международной ассоциации по связям с общественностью (International Public Relations Association). По данным британской газеты, советский политик был одним из клиентов этой организации. Сообщалось, что сквоттеры нашли в помещениях архив «Горбачёв-фонда», в том числе конфиденциальные документы, подписанные самим первым президентом СССР. В материале The Guardian утверждается, что сквоттеры якобы нашли письма с просьбами о спонсорстве, которые фонд Горбачёва адресовал различным транснациональным корпорациям.

Сквоттеры занимают дома богатых, чтобы в них жили бедные. Особняк на Букингем-гейт они уже назвали своим штабом, но надолго задержаться им там не позволят. Уже известно, что власти выдали ордер на выселение активистов из здания, так как оно находится в непосредственной близости от резиденции королевы Елизаветы II.

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